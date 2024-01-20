FISHKINET
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью 20 лет под опекой в питомнике⁠⁠ 20 лет под опекой в питомнике⁠⁠ Замечательный инвалид Леонард Траск Замечательный инвалид Леонард Траск Мемы из соцсетей. Свежак за 20 января Мемы из соцсетей. Свежак за 20 января Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против... Кот Твикс, которого проводница выбросила из&nbsp;вагона в&nbsp;Кирове, погиб Кот Твикс, которого проводница выбросила из вагона... Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы? Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои... Субботний улыбатор Субботний улыбатор Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач Настоящий чёрный юмор Настоящий чёрный юмор Хитрость в HR: рекламное агентство придумало, как избавиться от надоевших сотрудников Хитрость в HR: рекламное агентство придумало, как избавиться от... Мареммо-абруццкая овчарка: когда белый и пушистый не синоним доброты Мареммо-абруццкая овчарка: когда белый и пушистый не синоним доброты Два британских корабля столкнулись у причала в Бахрейне Два британских корабля столкнулись у причала в Бахрейне Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после взлёта Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после... Кадьяк: остров медведей-гигантов Кадьяк: остров медведей-гигантов Назван топ товаров, которые в прошлом году сильнее всего подешевели или подорожали Назван топ товаров, которые в прошлом году сильнее всего... В Дагестане короткое замыкание осветило половину Махачкалы В Дагестане короткое замыкание осветило половину Махачкалы В Доминикане решили, что работать всю неделю не продуктивно В Доминикане решили, что работать всю неделю не продуктивно
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
20 января 2024 21:43
Метки: Россия   СССР   история   фото   
863
39

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
272
iskra 2 часа назад
Мдяя.. Аналитики рассчитывали по темпам СССР. После перехода к капитализму упадок пошел,ничего полностью не сбылось..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3k
Бомбардир 10 минут назад
Для меня 90-е это юность, молодость. Окончание школы, поступление в политех. Девки, дискотеки, пьянки, первая любовь... Круто было в силу возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Анонимный ТреZвенник 15 минут назад
"...Балло Игорь и Чак Норрис на открытии казино - Club "Beverly Hills" в Москве, 1996 год"
-----------------------------------
С такой фамилией нужно внимательно следить за написанием инициалов. Иначе можно забыть и написать: И.Балло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Валерий 22 минуты назад
прОклятое время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Валерий 24 минуты назад
Комментарий к фото
наш-то самоучка покруче будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Валерий Полчаса назад
Комментарий к фото
классная фотография!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
doker 54 минуты назад
Самое интересное время - была НАДЕЖДА! Особенно, когда молоды.
Догоним и перегоним - мы работали больше китайцев и американцев, надеялись, что ТРУД оценят!
Но, блин, не срослось...
Где КОСЯК?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
272
iskra Час назад
Похоже, вернулись к 90-м..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1073600



Другие посты автора
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#Прикол#полиция#кино#Автовсячина#интересное#новости#природа
#животные#автомобили#машина#история#аварии#Китай#собака#забавно#позитив#фильм
#интересно#автомир#факты#люди#ДТП#авто аварии#Россия#истории#сарказм#Спасение
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Кто приучил нас носить тапочки Кто приучил нас носить тапочки История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий?

На что жалуетесь?

Вернуться