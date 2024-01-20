863
39
Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
5.
На съёмках передачи «Что? Где? Когда?». Борис Крюк, Наталия Стеценко и Владимир Ворошилов, 1995 год
8.
Фирменный салон проявки (1998 год).
В последующем рост рынка цифровой фототехники и повсеместный отказ от дорогостоящей фотоплёнки привёл к сокращению производства плёночной аппаратуры. В начале 2006 года производители стали объявлять о прекращении разработки новых моделей фотоаппаратов, рассчитанных на традиционные фотоматериалы. 20 января о прекращении производства объявила Konica.
23.
Обезьяна из Московского цирка принимает участие в акции протеста против жестокого обращения с животными, 15 июля, 1995 год
27.
Джеки Чан был в Москве в далёком 1996 году, тогда он снимался в фильме «Первый удар».
«Мне очень нравится Москва – потрясающий город! Русские очень гостеприимные люди!»
32.
Конструкторы Стоунер и Калашников позируют с оружием друг друга, США, 1990 год.
Как и Михаил Калашников, конструктор AR–15/M16 Юджин Стоунер был самоучкой. С коллегой Калашников впервые встретился в мае 1990 года. За несколько дней они вместе посетили Смитсоновский институт, Национальный музей огнестрельного оружия, стрельбище Корпуса морской пехоты на базе в Куантико и даже вместе поохотились.
Источник:
Еще крутые истории!
- "Как с дедом спать!": 18-летняя девушка встречается с 60-летним
- Замашки хозяев квартир, от которых арендаторы готовы волосы на себе рвать
- Ситуации с клиентами, после которых хочется уволиться с работы
- Во время свидания другой мужчина прислал ей цветы: примет ли девушка такой комплимент?
- Сверхъестественные ситуации, в которые бы люди никогда не поверили, если бы они не случились с ними
Новости партнёров
реклама
-----------------------------------
С такой фамилией нужно внимательно следить за написанием инициалов. Иначе можно забыть и написать: И.Балло
Догоним и перегоним - мы работали больше китайцев и американцев, надеялись, что ТРУД оценят!
Но, блин, не срослось...
Где КОСЯК?