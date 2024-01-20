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"Её звали Меркель". В Гамбурге появилась статуя, удивительно похожая на голую экс-канцлерин

"Её звали Меркель". В Гамбурге появилась статуя, удивительно похожая на голую экс-канцлерин

Автор:
20 января 2024 20:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Меркель   гамбург   канцлерин   контейнер   статуя   театр   экс-канцлер   
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Фигуру сидящей раздетой женщины установили на одном из контейнеров рядом с гамбургским театром Талии. Горожане опознали в ней Ангелу Меркель.

В Гамбурге (Германия) появилась статуя, которая, как отмечает немецкая газета BILD, поразительно похожа на Ангелу Меркель.

Все здесь называют эту фигуру просто Меркель. Посмотрите на неё, кто же еще это может быть?

— поделился своими впечатлениями с журналистами один из местных жителей.

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Однако некоторые чиновники раскритиковали арт-объект. По их словам, гражданам Германии сейчас нравятся «нападки на политиков», что ведет к «всеобщему разочарованию».

К тому же, как отмечают те, "кто в теме", театр, перед которым была установлена статуя, получает государственное финансирование.

Оскорбление политиков сейчас нравится многим гражданам. Это способствует общему разочарованию в политике и ведет к снижению её значимости

, — говорит представитель ХДС в Гамбурге Свен Хильшер.

Искусство есть искусство. Мне не нравится эта статуя, и да, она неуважительна, но я ценю свободу творчества, если она не нарушает наши основные демократические ценности

, — считает глава местной районной управы Штефани фон Берг.

Как сообщает издание, ранее скульптура использовалась в театре в качестве декорации в драме Георга Бюхнера «Смерть Дантона», однако тогда у статуи не было головы.

Позже памятник продали владельцу комплекса зданий, в котором находится "Талия". Вероятнее всего, это он приделал к статуе голову с чертами лица, напоминающими бывшую бундесканцлерин.

Источник:

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Метки: Германия   Меркель   гамбург   канцлерин   контейнер   статуя   театр   экс-канцлер   
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9  комментариев
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Доктор Джонс Час назад
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Bosk Час назад
Дожили, раньше в камне ваяли прекрастное, чтоб на века, а сейчас...
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iskra Алекс Крайчек 10 минут назад
Если че - у Петра реально была маленькая голова. Я видел посмертную маску в истоическом музее.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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