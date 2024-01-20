"Её звали Меркель". В Гамбурге появилась статуя, удивительно похожая на голую экс-канцлерин

Как сообщает издание, ранее скульптура использовалась в театре в качестве декорации в драме Георга Бюхнера «Смерть Дантона», однако тогда у статуи не было головы.

Позже памятник продали владельцу комплекса зданий, в котором находится "Талия". Вероятнее всего, это он приделал к статуе голову с чертами лица, напоминающими бывшую бундесканцлерин.