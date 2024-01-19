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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
19 января 2024 21:44
Метки: СССР   история   фото   
241
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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576
Vilks Час назад
98% русскоязычных и 20% латышей в Латвии с ОГРОМНЫМ уважением к СССР. Это факт.
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854
Шурман 4 часа назад
Алмата , парк Горького .
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53k
Прораб 4 часа назад
Нудным голосом - на 1-й и 4-й фотке (дубль однако), суровая мужская игра "В слона". Поколению тик-токеров, зумеров и прочим личинкам пид.арасов в штанишках с подворотами, смысл игры объяснить невозможно.
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