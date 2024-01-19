FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1133 поста • 48 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Американец опоздал на рейс и побежал к самолету - его засосало в турбину

Американец опоздал на рейс и побежал к самолету - его засосало в турбину

Автор:
19 января 2024 08:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   засосало в турбину   несчастный случай   опоздал на рейс   самолет   
5135
2
1

30-летний американец не успел на посадку и воспользовался аварийным выходом, чтобы добежать до лайнера. Но что-то пошло не так.

Кайлер Эфингер опоздал на посадку и устроил дебош в зале вылета. Камеры наблюдения зафиксировали всё, что происходило в аэропорту Солт-Лейк-Сити в первых числах января.


Опоздавший пассажир попытался открыть запертую дверь у выхода на посадку Delta Air Lines, но у него ничего не получилось. Затем он лихорадочно мечется, пытаясь найти выход на лётное поле, в отчаянии швыряет обувь в окно и пытается разбить дверь, а потом, наконец, находит лазейку.


Ему удаётся выйти из терминала, после чего видео показывает Эфингера, бежащего по лётному полю.


Через 10 минут после того, как он покинул терминал, полиция сообщила, что нашла одежду и обувь на одной из взлетно-посадочных полос, а самого мужчину обнаружили внутри двигателя самолёта. Его почти засосало в турбину. И хотя пострадавшему пытались как-то помочь, его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Известно, что мужчине вводили налоксон - препарат, который используют для устранения передозировки наркотиков.


В результате инцидента рейс пришлось отложить, и 95 пассажиров, находившиеся на борту самолета Delta Air Lines, не смогли вовремя отправиться в Сан-Франциско.


Сейчас этот несчастный случай, который произошёл в начале января, расследует полиция. В частности, всех интересуют результаты токсикологической экспертизы, которые покажут, находился ли Эфингер под влиянием наркотиков или совершил необдуманный поступок по какой-то иной причине.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   США   засосало в турбину   несчастный случай   опоздал на рейс   самолет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Илья 2 часа назад
Считаю это гран-при премии Дарвина . Год только начался а у нас уже победитель!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
34k
Юрий Минуту назад
Засасывает быстро и эффективно....
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus Минуту назад
Теперь представляем что данный человек - шахид, с зашитой в животе взрывчаткой, который просто пробежал через весь аэропорт прямо к самолёту ... в первом классе которого вполне могли сидеть очень важные и богатые люди, а возможно даже конгрессмены ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 4 минуты назад
Нипонил, а где, собственно, служба безопасности аэропорта? Неадекватный человек носится по терминалу и всем пофиг? Потом он попадает на лётное поле и бежит к самолёту, а если у него с собой бомба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
427
Человек Наблюдающий 4 минуты назад
Странный аэропорт. Ни души. Как позволили дебилу творить свое дебильство?
Но согласен- Дарвин может закрывать свою премию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max 9 минут назад
что за фигня, потратил 1:26 на трейлер ? где сам экшен ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA 12 минут назад
"полиция сообщила, что нашла одежду и обувь на одной из взлетно-посадочных полос"
Какой, однако, приличный человек! Разулся и разделся, прежде чем засосаться в турбину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 19 минут назад
"бежащего" - рукалицо, блджад!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Artem Полчаса назад
Какой удалец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Чубака Полчаса назад
Крепкий орешек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
SandMANn Полчаса назад
...Не успел. ...Или успел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Aleksandr Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Platinum Полчаса назад
ЖАЛЬ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ...
95 пассажиров, находившихся на борту самолета Delta Air LINES, которые не смогли вовремя отправиться в Сан-Франциско.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д Полчаса назад
Сознание явно было изменено.
А кто б еще подбежал бы к двигающемуся самолету в надежде что он тормознет и двери откроет ??
Или фильмов насмотрелся как через шасси в салон пролазят ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
V2.Smirnov Полчаса назад
Ну ладно - выбрался нс поле, дошёл до самолёта. Внутрь он как собирался попасть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Legat 45 минут назад
Смотрю на его походку, на его телодвижения, на его волосы.... Да он же латентный! Так что, премия Дарвина не про него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аарон Чупа 47 минут назад
Сдаётся мне, что он там решил поискать еврея)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
partners74 50 минут назад
омериканцы, оне такие
побольше и почаще так надо делать
этож надо таким е.бан.утым быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Йож 51 минуту назад
Самопил=))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
774
MidMaster 53 минуты назад
Тема засоса не раскрыта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

212580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме
На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме
Пост доброго юмора о буддистах
Пост доброго юмора о буддистах
Набирающие популярность в сообществах
Экстремальное голодание Ангуса Барбьери, отказавшегося от пищи на целый год
Экстремальное голодание Ангуса Барбьери, отказавшегося от пищи на целый год
Эффект бабочки в реальной жизни
Эффект бабочки в реальной жизни
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный жилет

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Юмор#кино#история#фильм#Разное#кот#забавно
#животные#автомир#интересное#интересно#аварии#авто аварии#Китай#собака#полиция#Ynews
#машина#Прикол#факты#люди#ДТП#Автовсячина#позитив#США#инцидент#Пёс
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Американцы показали «уничтожение» российских ракетных комплексов «Тополь-М» и С-400 Американцы показали «уничтожение» российских ракетных комплексов «Тополь-М» и С-400 В США легкомоторный самолет зацепился за провода и рухнул у дороги В США легкомоторный самолет зацепился за провода и рухнул у дороги В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался В США самолёт с неисправным двигателем осуществил посадку прямо на проезжую часть В США самолёт с неисправным двигателем осуществил посадку прямо на проезжую часть

На что жалуетесь?

Вернуться