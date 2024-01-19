Американец опоздал на рейс и побежал к самолету - его засосало в турбину

30-летний американец не успел на посадку и воспользовался аварийным выходом, чтобы добежать до лайнера. Но что-то пошло не так.
Кайлер Эфингер опоздал на посадку и устроил дебош в зале вылета. Камеры наблюдения зафиксировали всё, что происходило в аэропорту Солт-Лейк-Сити в первых числах января.
Опоздавший пассажир попытался открыть запертую дверь у выхода на посадку Delta Air Lines, но у него ничего не получилось. Затем он лихорадочно мечется, пытаясь найти выход на лётное поле, в отчаянии швыряет обувь в окно и пытается разбить дверь, а потом, наконец, находит лазейку.
Ему удаётся выйти из терминала, после чего видео показывает Эфингера, бежащего по лётному полю.
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Через 10 минут после того, как он покинул терминал, полиция сообщила, что нашла одежду и обувь на одной из взлетно-посадочных полос, а самого мужчину обнаружили внутри двигателя самолёта. Его почти засосало в турбину. И хотя пострадавшему пытались как-то помочь, его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Известно, что мужчине вводили налоксон - препарат, который используют для устранения передозировки наркотиков.
В результате инцидента рейс пришлось отложить, и 95 пассажиров, находившиеся на борту самолета Delta Air Lines, не смогли вовремя отправиться в Сан-Франциско.
Сейчас этот несчастный случай, который произошёл в начале января, расследует полиция. В частности, всех интересуют результаты токсикологической экспертизы, которые покажут, находился ли Эфингер под влиянием наркотиков или совершил необдуманный поступок по какой-то иной причине.
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Но согласен- Дарвин может закрывать свою премию.
Какой, однако, приличный человек! Разулся и разделся, прежде чем засосаться в турбину...
А кто б еще подбежал бы к двигающемуся самолету в надежде что он тормознет и двери откроет ??
Или фильмов насмотрелся как через шасси в салон пролазят ?