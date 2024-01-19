Американец опоздал на рейс и побежал к самолету - его засосало в турбину

Кайлер Эфингер опоздал на посадку и устроил дебош в зале вылета. Камеры наблюдения зафиксировали всё, что происходило в аэропорту Солт-Лейк-Сити в первых числах января.

Опоздавший пассажир попытался открыть запертую дверь у выхода на посадку Delta Air Lines, но у него ничего не получилось. Затем он лихорадочно мечется, пытаясь найти выход на лётное поле, в отчаянии швыряет обувь в окно и пытается разбить дверь, а потом, наконец, находит лазейку.

Ему удаётся выйти из терминала, после чего видео показывает Эфингера, бежащего по лётному полю.



