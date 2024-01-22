Мемы из соцсетей. Свежак за 22 января

2306
20
Сегодня потрясающий день, ведь помимо порции новых мемов 22 января 1997 года родился Фань Чжэньдун. Да, да... это именно тот самый Фань, который Чжэньдун. Для любителей настольного тенниса это имя говорит о многом. Просто невероятный день!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Мемы из соцсетей. Свежак за 20 января
- Мемы из соцсетей. Свежак за 18 января
- Мемы из соцсетей. Свежак за 17 января
- Мемы из соцсетей. Свежак за 21 января
- Мемы из соцсетей. Свежак за 19 января
Новости партнёров
реклама
по закону Архимеда
полагается поспать.