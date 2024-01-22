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Мемы из соцсетей. Свежак за 22 января

Мемы из соцсетей. Свежак за 22 января

Автор:
22 января 2024 18:20
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2306
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Сегодня потрясающий день, ведь помимо порции новых мемов 22 января 1997 года родился Фань Чжэньдун. Да, да... это именно тот самый Фань, который Чжэньдун. Для любителей настольного тенниса это имя говорит о многом. Просто невероятный день!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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Доктор Джонс Час назад
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Мойша Минуту назад
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Мойша 7 минут назад
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После вкусного обеда
по закону Архимеда
полагается поспать.
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58k
zloykoyot 7 минут назад
А чем именно этот Фань самый Чженьдун, кто подскажет?
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Харон 45 минут назад
Привет, вечерние тупникифорчики.....
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35k
Teodor Час назад
Сойдет, даже лайкнул...
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