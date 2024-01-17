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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
17 января 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
346
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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11k
Борис Карабанов 59 минут назад
И ещё одна:
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1k
Десантура Час назад
Я стал замечать, что у нас в Прибалтике очень многие стали ностальгировать по тем временам. Без нацизма, этнократии и юродивого национализма...
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25k
ЦСКА Час назад
Матвиенко, нет??
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