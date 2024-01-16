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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
16 января 2024 22:02
Метки: СССР   история   фото   
266
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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25k
Павел Плеханов Час назад
Многие фото со звуком. И даже с запахом :)
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7k
Бу 46 минут назад
мороженое
ммм
10/15/20/25 копеек
как щас помню тот вкус)
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