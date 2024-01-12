FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4535 постов • 1902 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 января

Мемы из соцсетей. Свежак за 12 января

Автор:
12 января 2024 21:02
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1952
20
Подошла к концу первая настоящая рабочая пятница в новом году. Чем же она запомнилась? Немного пошутили про начало Третьей мировой войны (опять), поиздевались над риелторами и чуть-чуть поглумились над неадекватным поведением.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Андрей Иванов Час назад
Мой думает о разгроме ЗОВО и сдаче Минска в 1941
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
410
Нежмисто Живисто Андрей Иванов Час назад
Серьёзно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
koleos72 5 минут назад
Я сразу вспоминаю как возил жену на сессии, в сельхозинститут, на улицу Павлова, которая в цыганском районе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
iskra 51 минуту назад
Таки да, когда работал по скользящему графику 3х2 вообще пофиг было на дни недели. Прикидывал только,что бы не выходные,когда надо в магазин сходить. Праздники отмечали +\- три дня,когда выходной попадал.
Как по мне - лучшее время моей жизни,32 года так отработал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1083500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день из жизни работников скорой помощи
Один день из жизни работников скорой помощи
Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его на морозе, а потом просили замять дело, чтобы не "ломать жизнь парням"
Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его на морозе, а потом...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Сказочное Бали
Сказочное Бали
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любовь это

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#интересное#ДТП#кино#Разное#подборка#природа#США
#животные#машина#Прикол#Юмор#авто аварии#люди#кот#Россия#фильм#полиция
#автомобили#факты#в мире#аварии#позитив#Автовсячина#забавно#собака#истории#красота
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Мемы из соцсетей. Свежак за 9 января Мемы из соцсетей. Свежак за 9 января Мемы из соцсетей. Свежак за 11 января Мемы из соцсетей. Свежак за 11 января Мемы из соцсетей. Свежак за 29 декабря Мемы из соцсетей. Свежак за 29 декабря Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января Мемы из соцсетей. Свежак за 10 января Мемы из соцсетей. Свежак за 10 января

На что жалуетесь?

Вернуться