Мемы из соцсетей. Свежак за 12 января

1952
20
Подошла к концу первая настоящая рабочая пятница в новом году. Чем же она запомнилась? Немного пошутили про начало Третьей мировой войны (опять), поиздевались над риелторами и чуть-чуть поглумились над неадекватным поведением.
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