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17 свитеров, которые сможет надеть только модник без комплексов

17 свитеров, которые сможет надеть только модник без комплексов

Автор:
13 января 2024 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Юмор   мода   модник   свитер   странные вещи   фантазия   
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Многие из нас привыкли, что этот чудесный и тёплый элемент гардероба изготавливается в рамках классического дизайна. Однако в мире существуют и довольно странные свитера, способные вызвать улыбку своим фасоном, принтом и дополнительным декором.

Они радуют не только своих владельцев, но и окружающих, создавая атмосферу веселья и беспечности. Некоторые из них настолько экстравагантны, что даже пугают или вызывают недоумение, но это лишь добавляет им шарма.

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Таким свитером можно не только отлично согреваться зимой, но ещё и детишек пугать. Два в одном, так сказать.

Свитерок был представлен в старом журнале 1988 года.

Если не хотите хранить в нём бананы, можно засунуть туда, что душе вашей будет угодно.

Такой свитер можно надеть, если вам предстоит, например, встреча с недоброжелателями.

Тепло и голове комфортно!

Великолепный дизайн этого свитера никто не сможет превзойти. Тут работал гуру креатива.

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Метки: Прикол   Юмор   мода   модник   свитер   странные вещи   фантазия   
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Максим Т. Полчаса назад
Не просто куета, а куетище!
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