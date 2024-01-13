17 свитеров, которые сможет надеть только модник без комплексов

Многие из нас привыкли, что этот чудесный и тёплый элемент гардероба изготавливается в рамках классического дизайна. Однако в мире существуют и довольно странные свитера, способные вызвать улыбку своим фасоном, принтом и дополнительным декором.
Они радуют не только своих владельцев, но и окружающих, создавая атмосферу веселья и беспечности. Некоторые из них настолько экстравагантны, что даже пугают или вызывают недоумение, но это лишь добавляет им шарма.
Таким свитером можно не только отлично согреваться зимой, но ещё и детишек пугать. Два в одном, так сказать.
Свитерок был представлен в старом журнале 1988 года.
Если не хотите хранить в нём бананы, можно засунуть туда, что душе вашей будет угодно.
Такой свитер можно надеть, если вам предстоит, например, встреча с недоброжелателями.
Тепло и голове комфортно!
Великолепный дизайн этого свитера никто не сможет превзойти. Тут работал гуру креатива.
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