Угадайте группу по её самому непримечательному участнику

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Шуточный тест, который не ставит целью кого-нибудь оскорбить или унизить. В каждом коллективе есть такой человек, о котором почти никто ничего не знает и не помнит. Меломаны, вы готовы?
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Прокололся на металлике.
Половину опознал по волосам
Металлику (и не угадал - я кучерявого с РонниДжеймсом перепутал)
Нирвану (поставил на Радиохед)
Роллинг Стонс (но тут угадал).