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Угадайте группу по её самому непримечательному участнику

Угадайте группу по её самому непримечательному участнику

Автор:
15 января 2024 18:36
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Тесты   известные группы   интересное   музыкальный тест   популярные группы   тест   
1367
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Шуточный тест, который не ставит целью кого-нибудь оскорбить или унизить. В каждом коллективе есть такой человек, о котором почти никто ничего не знает и не помнит. Меломаны, вы готовы?

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Метки: Тесты   известные группы   интересное   музыкальный тест   популярные группы   тест   
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10  комментариев
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17k
Александр Н. Полчаса назад
Блин опять Ролинг Стоунс и Аэросмит попутал
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56k
Опиум для народа 9 минут назад
Тест наипростейший. Ладно бы фотку только одного чела дали, без коллектива - и то был бы простой. Все группы известные донельзя.
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29k
Е-Лена 14 минут назад
А я не узнала только Nightwish...
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12k
Света 18 минут назад
Тест глупый уже с самого названия. Бьёрн Ульвеус не примечательный?????? Автор, вы в себе? Конечно на первом плане там всегда были девушки красавицы, а мужчины в их тени, но визуально абсолютно на равных. А если принимать во внимание суть, то именно Бьёрн был неофициальным лидером и собственно инициатором создания группы. А так же он автор почти всех их песен. И про это знали все, кто хоть чуть интересовался "АВВА". Как же это можно назвать " непримечательным"????
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21k
Александр 19 минут назад
Однако
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18k
Мистер Фикс 24 минуты назад
9 из 10.
Прокололся на металлике.
Половину опознал по волосам

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8k
Pravednik84 Полчаса назад
Не узнал:
Металлику (и не угадал - я кучерявого с РонниДжеймсом перепутал)
Нирвану (поставил на Радиохед)
Роллинг Стонс (но тут угадал).
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