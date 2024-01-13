Каким был Санкт-Петербург в 1999 году

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Сегодня у нас по плану 1999 год.
Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
2.
Увы, в Петербурге было много печальных событий в 1999 году.
Самый известный - это, конечно же, обрушение козырька вестибюля станции метро "Сенная площадь". Случилось это 10 июня в 19 часов 40 минут.
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3.
В результате обрушения погибло 7 человек. «Выложенные в линию обломки представляли собой куски бетонной плиты с проволочной арматурой. Как выяснилось, это была передняя часть козырька, который состоял из двух плит. Край облома был ровным, как будто бритвой срезало. Объяснение этому нашлось довольно быстро. Как выяснилось, плиты не были между собой соединены — у каждой из них была собственная арматура. Специалисты считают, что, если бы каркас был сплошным, плита не отломилась бы так резко, а просто повисла бы на арматуре»
7.
Парк развлечений "Юля" на проспекте Просвещения.
Находился он на территории современной парковки гипермаркета "Окей", что между улицами Брянцева и Ушинского.
10.
А так в те годы выглядела трамвайная остановка на Лиговском проспекте около Московского вокзала.
12.
Хоть календарно девяностые и были близки к завершению, на улицах они и не планировали заканчиваться
20 октября 1999 года взорвали "Вольво" депутата ЗАКСобрания Петербурга Виктора Новосёлова. Преступник закрепил взрывчатку на крыше автомобиля, когда тот стоял на красном сигнале светофора на пересечении улицы Фрунзе и Московского проспекта. Новосёлов погиб на месте, его водитель и охранник с серьёзными ранениями были госпитализированы. Исполнитель убийства был задержан при попытке скрыться, но это был лишь исполнитель - ниточка организаторов тянулась очень далеко...
14.
Первый поезд прибывает со станции "Береговая" на станцию "Озёрная".
Впрочем, проработал участок недолго - в 2001 году движение по новому участку было временно закрыто и не восстановлено до сих пор. На МОЖД остался единственный действующий перегон "Озёрная—Юный".
20.
Кронштадт готовится к своему 300-летию, которое случится на год позже аналогичного юбилея Санкт-Петербурга.
22.
1999 был самым настоящим годом покушений.
26 июля 1999 года Chevrolet Suburban председателя совета директоров Балтийской финансово-промышленной группы Павла Капыша был обстрелян из гранатомета и двух автоматов Калашникова. Через полтора часа Павел Капыш скончался в Покровской больнице.
29.
Заглянем на легендарную "Апрашку". Вряд ли найдётся петербуржец, который здесь не бывал. На фото - Воронинский проезд Апраксина двора.
30.
Один из старейших магазинов фототехники Петербурга "Яркий мир" на пересечении Невского проспекта и Полтавской улицы.
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