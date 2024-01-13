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Каким был Санкт-Петербург в 1999 году

Каким был Санкт-Петербург в 1999 году

Автор:
13 января 2024 21:41
Метки: Россия   история   фото   
289
30

Сегодня у нас по плану 1999 год.

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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2  комментария
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28k
Matrosskin 8 часов назад
Как раз в 1999 приехал в Питер учиться...
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129k
БрОдЯгА 7 часов назад
14. Автор, врёшь. Северная трасса, открыта 27 августа 1948 года. Южная трасса, открыта 12 июля 2011 года.
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Юганск

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