Каким был Санкт-Петербург в 1999 году

3.

В результате обрушения погибло 7 человек. «Выложенные в линию обломки представляли собой куски бетонной плиты с проволочной арматурой. Как выяснилось, это была передняя часть козырька, который состоял из двух плит. Край облома был ровным, как будто бритвой срезало. Объяснение этому нашлось довольно быстро. Как выяснилось, плиты не были между собой соединены — у каждой из них была собственная арматура. Специалисты считают, что, если бы каркас был сплошным, плита не отломилась бы так резко, а просто повисла бы на арматуре»