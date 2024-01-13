Из прошлого в будущее - история возникновения подшипников

В средние века великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи создал первый чертеж шарикоподшипника. На нем можно увидеть внутреннее и внешнее кольца, между которыми расположены вращающиеся шарики. Он был предназначен для вертолета, который пытался создать гениальный мастер. К сожалению, вертолет потерпел неудачу, в отличие от подшипника, который стал основой для всех современных моделей.

В словаре Д. Н. Ушакова «подшипник» определяется как опора в неподвижной части машины, на которой лежит шейка (шип) вала или оси. Отсюда, вероятнее всего, и произошло само слово: подшипник – это то, что установлено «под шип».

Основным материалом первых подшипников было дерево, но созданные из него механизмы не обладали нужной прочностью. Поэтому на смену дереву пришел металл. Первый металлический подшипник качения был установлен в 1780 году в Англии, в опоре ветряка, и состоял из двух чугунных дорожек качения, между которыми располагались 40 чугунных шаров.

В то же время первые прообразы подшипников появились и в России. Для транспортировки огромного камня в основание «Медного всадника» в Санкт-Петербурге были сконструированы гигантские салазки, где полозьями служили бревна, обитые листовой медью. В них были выдолблены углубления для бронзовых шаров, которые помогали осуществлять движение. В 1791 году известный русский изобретатель-самоучка Иван Кулибин применил в своем «самокате» прототипы дисковых подшипников.

Проблему отсутствия точности при изготовлении шариков помог решить Фридрих Фишер. Он создал первый полностью автоматизированный фрезерный станок, благодаря которому шарики обрели наконец идеальную форму.

Однако шариковые подшипники того времени подходили не для всех инженерных решений. На помощь пришли роликовые подшипники.

В 1898 году американец Генри Тимкен запатентовал конический роликовый подшипник. В наши дни его потомки продолжают семейное дело, развивая бренд TIMKEN .