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Из прошлого в будущее - история возникновения подшипников

Из прошлого в будущее - история возникновения подшипников

Автор:
13 января 2024 13:04
Метки: история   подшипники   факты   
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Первые прототипы современных подшипников появились в жизни человечества уже много тысяч лет назад.

330 лет до н.э. в Древней Греции военный инженер-изобретатель Диадес создал первый известный нам прототип подшипника. Он был частью таранного механизма для разрушения крепостных стен.

Первые прототипы современных подшипников появились в жизни человечества уже много тысяч лет назад.

330 лет до н.э. в Древней Греции военный инженер-изобретатель Диадес создал первый известный нам прототип подшипника. Он был частью таранного механизма для разрушения крепостных стен.

В средние века великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи создал первый чертеж шарикоподшипника. На нем можно увидеть внутреннее и внешнее кольца, между которыми расположены вращающиеся шарики. Он был предназначен для вертолета, который пытался создать гениальный мастер. К сожалению, вертолет потерпел неудачу, в отличие от подшипника, который стал основой для всех современных моделей.

В словаре Д. Н. Ушакова «подшипник» определяется как опора в неподвижной части машины, на которой лежит шейка (шип) вала или оси. Отсюда, вероятнее всего, и произошло само слово: подшипник – это то, что установлено «под шип».


Основным материалом первых подшипников было дерево, но созданные из него механизмы не обладали нужной прочностью. Поэтому на смену дереву пришел металл. Первый металлический подшипник качения был установлен в 1780 году в Англии, в опоре ветряка, и состоял из двух чугунных дорожек качения, между которыми располагались 40 чугунных шаров.

В то же время первые прообразы подшипников появились и в России. Для транспортировки огромного камня в основание «Медного всадника» в Санкт-Петербурге были сконструированы гигантские салазки, где полозьями служили бревна, обитые листовой медью. В них были выдолблены углубления для бронзовых шаров, которые помогали осуществлять движение. В 1791 году известный русский изобретатель-самоучка Иван Кулибин применил в своем «самокате» прототипы дисковых подшипников.

Проблему отсутствия точности при изготовлении шариков помог решить Фридрих Фишер. Он создал первый полностью автоматизированный фрезерный станок, благодаря которому шарики обрели наконец идеальную форму.

Однако шариковые подшипники того времени подходили не для всех инженерных решений. На помощь пришли роликовые подшипники.

В 1898 году американец Генри Тимкен запатентовал конический роликовый подшипник. В наши дни его потомки продолжают семейное дело, развивая бренд TIMKEN .


В 1907 г. молодой шведский инженер Свен Вингквист изобрел первый двухрядный самоустанавливающийся шариковый подшипник и основал компанию SKF, ставшую одним из основоположников мировой подшипниковой индустрии.

В 20-е годы прошлого века появились игольчатые роликовые подшипники, которые могли переносить значительно большие нагрузки. Первый игольчатый подшипник без колец изобрел немецкий инженер Георг Шеффлер, ставший одним из основателей корпорации Schaeffler Group .

Однако наиболее важным переломным моментом в истории подшипников стала компьютерная техника. Современные компьютерные программы позволяют задавать любые, даже самые сложные параметры. Так, например, были спроектированы микроподшипники для жестких дисков.

В наше время наступила новая эра – эра нанотехнологий. Новые технологии открывают бесконечные перспективы развития подшипниковой продукции. Мы стоим на пороге новых открытий…

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Метки: история   подшипники   факты   
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Седой 2 часа назад
Китайцы как всегда постарались!
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249
iskra 2 часа назад
"Фридрих Фишер. Он создал первый полностью автоматизированный фрезерный станок, благодаря которому шарики обрели наконец идеальную форму."

30 лет слесарем работаю,первый раз услышал,что шарики на фрезерном станке делают..
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249
iskra poбт Час назад
Насколько знаю,шарики на фрезерных станках не делали никогда. Для этого есть токарные и шлифовальные. Есть обкатка.Можно ещё литьем.Дробь,например.
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