Хаос в Эквадоре. Картели объявили войну полиции

Вооружённые беспорядки в Эквадоре начались 8 января. В стране вспыхнули бунты в тюрьмах на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы. В ходе обысков в одной из тюрем стало известно об исчезновении опаснейшего преступника по прозвищу Фито — лидера банды «Лос Чонерос». В свое время он обвинялся в причастности к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио и с лета находился под усиленной охраной.

В понедельник президент Эквадора объявил о введении в стране чрезвычайного положения и комендантского часа для установления порядка.

В качестве ответа на введение режима ЧС (и связанные с ними подавления протестов в тюрьмах) лидеры банд по всей стране начали захватывать в заложники военнослужащих и полицейских, требуя от президента улучшить условия содержания, не применять силу при арестах — в противном случае угрожая убийствами заложников.

После захвата журналистов в заложники президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта, а за преступными группировками теперь закреплен статус «террористических организаций и воюющих негосударственных субъектов». Террористическими объявлены более 20 преступных группировок и организаций. В армии Эквадора объявлена мобилизация. В стране объявлено военное положение.