Хаос в Эквадоре. Картели объявили войну полиции

В студию эквадорского телеканала TC Television ворвались вооруженные мужчины, которые захватили в заложники ведущих, работавших в прямом эфире. Но это - лишь один из эпизодов разворачивающегося хаоса с массовым захватом заложников и расстрелами полицейских. К настоящему моменту в южноамериканской стране объявлено военное положение, введен комендантский час, а также признано наличие внутреннего вооруженного конфликта. Боже, храни Эквадор!
В студию эквадорского телеканала TC Television ворвались вооруженные мужчины, которые захватили в заложники ведущих, работавших в прямом эфире. В кадрах трансляции прямого эфира видна группа из 8–10 вооруженных мужчин в масках, которые, угрожая автоматами, заставили сотрудников телеканала лечь на пол, а сами стали позировать перед работающими телекамерами.
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Пока шел штурм здания полицией, журналистам пришлось нелегко.
Захватившая телеканал TC Televisión банда опубликовала видео с взятым в заложники ведущим аналитического шоу Después de el noticiero — на видео Хорхе Эстевес просит президента Даниэля Нобоа связаться с полицией и спасти его вместе с коллегами.
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Полиции удалось задержать преступников, заложники освобождены, о пострадавших не сообщается:
Тем временем, другая группировка проникла на территорию университета Гуаякиля, начала грабить магазины и, согласно отдельным данным, пытается похищать людей. На место также были отправлены армейские подразделения.
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На кадрах, которые публикуют в сети, видно, как испуганные студенты выбегают из здания. Те же, кто не успел, баррикадируются в кабинете. К месту происшествия прибыла полиция. О пострадавших не сообщается.
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Сообщается, что в метро г. Гуаякиль в Эквадоре идут бои армии и преступных группировок. Последние захватывают и убивают на камеру заложников:
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Также бандиты взрывают и расстреливают полицейских на улицах Эквадора.
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Вооружённые беспорядки в Эквадоре начались 8 января. В стране вспыхнули бунты в тюрьмах на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы. В ходе обысков в одной из тюрем стало известно об исчезновении опаснейшего преступника по прозвищу Фито — лидера банды «Лос Чонерос». В свое время он обвинялся в причастности к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио и с лета находился под усиленной охраной.
В понедельник президент Эквадора объявил о введении в стране чрезвычайного положения и комендантского часа для установления порядка.
В качестве ответа на введение режима ЧС (и связанные с ними подавления протестов в тюрьмах) лидеры банд по всей стране начали захватывать в заложники военнослужащих и полицейских, требуя от президента улучшить условия содержания, не применять силу при арестах — в противном случае угрожая убийствами заложников.
После захвата журналистов в заложники президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта, а за преступными группировками теперь закреплен статус «террористических организаций и воюющих негосударственных субъектов». Террористическими объявлены более 20 преступных группировок и организаций. В армии Эквадора объявлена мобилизация. В стране объявлено военное положение.
Вести переговоры с наркотеррористами президент отказался и сообщил, что на поиски лидера «Лос Чонерос» уже направлены свыше трех тысяч правоохранителей. Они также патрулируют улицы, стремясь установить порядок, но пока это им не слишком удается.
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