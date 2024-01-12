Зеркало с ИИ определяет возраст и предсказывает проблемы со здоровьем

Американское издание The U.S. Sun одним из первых опробовало его.

Так, корреспондентка узнала, что выглядит на 7 лет старше своего фактического возраста. Зеркало также сообщило, что женщине следует снизить умственное напряжение. Общее состояние здоровья получило оценку 80 из 100 (хороший показатель).

За 30 секунд MagicMirror анализирует кровоток и считывает информацию.

Компания NuraLogix объясняет: "Anura MagicMirror использует запатентованную компанией технологию трансдермальной оптической визуализации. Полученные данные отправляются на облачную платформу DeepAffex, которая использует алгоритмы ИИ для расчёта более 100 параметров здоровья".