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Зеркало с ИИ определяет возраст и предсказывает проблемы со здоровьем

Зеркало с ИИ определяет возраст и предсказывает проблемы со здоровьем

Автор:
12 января 2024 10:21
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Anura MagicMirror   ИИ   здоровье   зеркало   новинка   устройство   
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Канадская компания NuraLogix представила Anura MagicMirror, или "Волшебное зеркало", на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Устройство всего за 30 секунд проверяет более 100 показателей здоровья человека.

Американское издание The U.S. Sun одним из первых опробовало его.

Так, корреспондентка узнала, что выглядит на 7 лет старше своего фактического возраста. Зеркало также сообщило, что женщине следует снизить умственное напряжение. Общее состояние здоровья получило оценку 80 из 100 (хороший показатель).

За 30 секунд MagicMirror анализирует кровоток и считывает информацию.

Компания NuraLogix объясняет: "Anura MagicMirror использует запатентованную компанией технологию трансдермальной оптической визуализации. Полученные данные отправляются на облачную платформу DeepAffex, которая использует алгоритмы ИИ для расчёта более 100 параметров здоровья".

Устройство может предсказывать риски заболеваний и в процентном соотношении показывает, насколько велика вероятность сердечных заболеваний или инсульта.

Оно определяет риск развития диабета второго типа и наличие жирового гепатоза.

Также в результатах есть общая оценка здоровья.

Каждый параметр отображается в виде линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Здоровый пользователь увидит, что все его результаты расположены в зелёной области.

Зеркало пока не предназначено для домашнего пользования, поэтому информации о его стоимости нет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Anura MagicMirror   ИИ   здоровье   зеркало   новинка   устройство   
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5  комментариев
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11k
Борис Карабанов 48 минут назад
Вот, и это сбылось: "Свет мой, зеркальце, скажи..."
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875
Я здесь транзитом 51 секунду назад
А если на него поссать, оно расскажет о состоянии почек и мочевого пузыря?
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59k
dima423 38 минут назад
Прикольно, я б купил)
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Fuchsia

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