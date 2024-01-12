Корейский скульптор создаёт реалистичные фигурки героев кино

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Южнокорейский скульптор YJ создаёт настолько реалистичные фигурки актёров и киногероев, что становится немного тревожно — на месте ли головы их обладателей, которые автор работ так вальяжно держит в руках?
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Из «Титаника» и «Ромео + Джульетта».
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