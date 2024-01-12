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Корейский скульптор создаёт реалистичные фигурки героев кино

Корейский скульптор создаёт реалистичные фигурки героев кино

Автор:
12 января 2024 09:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   кино   круто   реализм   скульптор   фигурки   фото   
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Южнокорейский скульптор YJ создаёт настолько реалистичные фигурки актёров и киногероев, что становится немного тревожно — на месте ли головы их обладателей, которые автор работ так вальяжно держит в руках?

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Из «Титаника» и «Ромео + Джульетта».

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Метки: актеры   знаменитости   кино   круто   реализм   скульптор   фигурки   фото   
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3  комментария
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59k
dima423 37 минут назад
классно)
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51k
Aleksandr 9 минут назад
А потом китайцы наделают копий Джоли в полный размер и будут продавать на алике...
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78k
Viktor Полчаса назад
Могёт!
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