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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
11 января 2024 21:44
Метки: СССР   история   фото   
187
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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6k
TirAn Час назад
История страны, однако
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Борис Карабанов 55 минут назад
Что касается легендарной пельменницы, то конструкция, конечно, неудачная. Сейчас подумалось, почему было не сделать перемычки пошире, а по их центру небольшое, 2-3 мм высотой узкое возвышение для рассечения. Тогда бы склеивание краёв листа теста осуществлялось значительно эффективней. Лежит такая. Впрочем, она в каждом доме тридцать лет лежит.
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Борис Карабанов Час назад
Этот микрофон шёл в комплекте с магнитофонами. В частности, с "Маяком"-203. И подставочка была при нём, при нём.
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