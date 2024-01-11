Камень преткновения. Ювелиры не могут продать изумруд, украсивший стринги Ивлеевой на время "голой вечеринки"

У драгоценностей тоже бывает испорченная репутация. Крупный изумруд с цепочкой за 23 млн. рублей, однажды повисев на "заднем декольте" Насти Ивлеевой, стал камнем нон грата. После "почти голой" вечеринки ювелирная компания, у которой его арендовали, не может найти желающих все это богатство приобрести.
Конфуз. Украшение общей стоимостью 23 миллиона рублей оказалось не в собственности блогерши.
Замбийский изумруд весом 7,62 карата собирались "выгулять" для рекламы, а затем продать к новому году за 6,25 млн рублей, но после скандального "пати" клиенты попрятали свои кошельки - репутация камня оказалась испорчена, а времени прошло слишком мало для того, чтобы сделать вид, что о скандале забыли.
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Цепочку с бриллиантами стоимостью 16 млн ювелиры и вовсе, оказывается, одолжили у частного коллекционера, который оказался «влиятельным человеком и сейчас сильно зол», потому что увидел фото/видео с вечеринки и разглядел свою прелесть там, где её точно не должно было быть. Во сколько салону обошлись извинения — остаётся только догадываться, - иронизирует MASH.
А "то самый Бочарик" пишет, что все разговоры про то, что мероприятие было "частным" и "закрытым" - не стоят выеденного яйца.
Потому что такие ивенты всегда заточены на публичность и предназначены для широкого освещения в соцсетях и сми. Более того, подготовка идет за несколько месяцев до проведения. Есть компания-заказчик, он же основной спонсор, есть компания-организотор - ивент-агентство, есть пиарщики, есть исполнители - администрация клуба, кейтеринг и поставщики алкоголя, есть рекламодатели. Все они хотят отбить свои деньги: логотипы должны засветиться на фотографиях и в сюжетах, списки приглашенных составляются задолго до, а приглашения рассылаются заранее.
Гости нанимают стилистов, которые договариваются с бутиками, подбирают луки и берут напрокат наряды. Как и во всем мире, знаменитости ходят на мероприятия в одежде, предоставленной брендами.
В своем ходят или очень богатые, или нищеброды.
То же касается и украшений. Несчастное колье с изумрудом на Ивлеевой было выдано на время ювелирным брендом Liza Borzaya. Это была реклама бренда и самого колье. И Настя Ивлеева её честно отрабатывала в расчете на вирусность. Оно должно было появиться во всех рилс и сторис. И оно появилось... (сарказм).
Поэтому теперь владельцам и продавцам нужно очень постараться, чтобы очистить историю камня и реализовать его, в конечном итоге, без связи с накед пати и ягодицами Ивлеевой.
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Теперь его только в распил пускать
обосрались все.