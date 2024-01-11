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Камень преткновения. Ювелиры не могут продать изумруд, украсивший стринги Ивлеевой на время "голой вечеринки"

Камень преткновения. Ювелиры не могут продать изумруд, украсивший стринги Ивлеевой на время "голой вечеринки"

Автор:
11 января 2024 22:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mutabor   Настя Ивлеева   голая вечеринка   драгоценности   изумруд   ювелирная компания   
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У драгоценностей тоже бывает испорченная репутация. Крупный изумруд с цепочкой за 23 млн. рублей, однажды повисев на "заднем декольте" Насти Ивлеевой, стал камнем нон грата. После "почти голой" вечеринки ювелирная компания, у которой его арендовали, не может найти желающих все это богатство приобрести.

Конфуз. Украшение общей стоимостью 23 миллиона рублей оказалось не в собственности блогерши.

Замбийский изумруд весом 7,62 карата собирались "выгулять" для рекламы, а затем продать к новому году за 6,25 млн рублей, но после скандального "пати" клиенты попрятали свои кошельки - репутация камня оказалась испорчена, а времени прошло слишком мало для того, чтобы сделать вид, что о скандале забыли.

Цепочку с бриллиантами стоимостью 16 млн ювелиры и вовсе, оказывается, одолжили у частного коллекционера, который оказался «влиятельным человеком и сейчас сильно зол», потому что увидел фото/видео с вечеринки и разглядел свою прелесть там, где её точно не должно было быть. Во сколько салону обошлись извинения — остаётся только догадываться, - иронизирует MASH.

А "то самый Бочарик" пишет, что все разговоры про то, что мероприятие было "частным" и "закрытым" - не стоят выеденного яйца.

Потому что такие ивенты всегда заточены на публичность и предназначены для широкого освещения в соцсетях и сми. Более того, подготовка идет за несколько месяцев до проведения. Есть компания-заказчик, он же основной спонсор, есть компания-организотор - ивент-агентство, есть пиарщики, есть исполнители - администрация клуба, кейтеринг и поставщики алкоголя, есть рекламодатели. Все они хотят отбить свои деньги: логотипы должны засветиться на фотографиях и в сюжетах, списки приглашенных составляются задолго до, а приглашения рассылаются заранее.

Гости нанимают стилистов, которые договариваются с бутиками, подбирают луки и берут напрокат наряды. Как и во всем мире, знаменитости ходят на мероприятия в одежде, предоставленной брендами.

В своем ходят или очень богатые, или нищеброды.

То же касается и украшений. Несчастное колье с изумрудом на Ивлеевой было выдано на время ювелирным брендом Liza Borzaya. Это была реклама бренда и самого колье. И Настя Ивлеева её честно отрабатывала в расчете на вирусность. Оно должно было появиться во всех рилс и сторис. И оно появилось... (сарказм).

Поэтому теперь владельцам и продавцам нужно очень постараться, чтобы очистить историю камня и реализовать его, в конечном итоге, без связи с накед пати и ягодицами Ивлеевой.

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Метки: Mutabor   Настя Ивлеева   голая вечеринка   драгоценности   изумруд   ювелирная компания   
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20  комментариев
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6k
TirAn Час назад
не известно до какой степени камешек спускался ниже пояса ....
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1
Екатерина 23 минуты назад
А потом не смогут продавать очки и еще носки )
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7k
Slowly Полчаса назад
Ну, подождите лет 20. Уйдёт за 100 лямов, как исторический артефакт.
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2k
Rom Полчаса назад
Была б жопа еще красивая.... А так уродина костлявая, волосатая.
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7k
V2.Smirnov 49 минут назад
В аренду камешек за 23млн? Под залог чего такое можно взять?!
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251
iskra 49 минут назад
Насколько я понял, реклама планировалась именно так,как было показано,и в случае,если бы вечеринка прошла штатно,то камушек был бы прорекламирован настиной жопой и поднялся бы в цене? Цена упала только из-за того, что государство вечеринку не одобрило?
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5k
Divergent?!? 52 минуты назад
Все пройдет, пройдет и это (с). Купят, и довольно скоро. Такова жизнь. C'est la vie
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88k
Taras Kozalupko 52 минуты назад
Зашкварился камешек!
Теперь его только в распил пускать
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7k
Старичок 54 минуты назад
из всего написаного, половина на новопиdарском, малопонятна.
обосрались все.
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9k
sedoisever Час назад
Эх, зажрались богатеи. Камни и вообще драгоценности во все времена имели не самую безупречную репутацию. Вокруг них всегда были и скандалы и кровь и в каких только "местах" они не бывали...
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251
iskra sedoisever 45 минут назад
Ага. И чем больше крови на камне,тем он ценнее.Дороже ценятся камни с историей,и желательно,что бы история была тысячелетней. Камни с хранения в сейфе стоят дешевле.
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55k
noName Час назад
Ну подумаешь побывал камушек в жопе,ну что такого то?Наркотой,которую в очке перевозили,ылита не брезгует,а тут сразу фи..
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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