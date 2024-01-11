Камень преткновения. Ювелиры не могут продать изумруд, украсивший стринги Ивлеевой на время "голой вечеринки"

А "то самый Бочарик" пишет, что все разговоры про то, что мероприятие было "частным" и "закрытым" - не стоят выеденного яйца.

Потому что такие ивенты всегда заточены на публичность и предназначены для широкого освещения в соцсетях и сми. Более того, подготовка идет за несколько месяцев до проведения. Есть компания-заказчик, он же основной спонсор, есть компания-организотор - ивент-агентство, есть пиарщики, есть исполнители - администрация клуба, кейтеринг и поставщики алкоголя, есть рекламодатели. Все они хотят отбить свои деньги: логотипы должны засветиться на фотографиях и в сюжетах, списки приглашенных составляются задолго до, а приглашения рассылаются заранее.

Гости нанимают стилистов, которые договариваются с бутиками, подбирают луки и берут напрокат наряды. Как и во всем мире, знаменитости ходят на мероприятия в одежде, предоставленной брендами.