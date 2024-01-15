Агентство DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку» в «Мутаборе», самоликвидировалось

Ивент-агентство DEPARTÁMENT было организатором вечеринки Насти Ивлеевой, - пишет BAZA. Сама Ивлеева в суде не признала вину, но тем не менее была оштрафована на 100 тысяч рублей, а защита Насти заявила, что ответственность за организацию и проведение вечеринки лежит на DEPARTÁMENT.

Далее для "Департамента" все покатилось по наклонной.

Решение было принято 28 декабря на общем собрании учредителей фирмы «Ивент департамент», которая владеет товарным знаком агентства.

А 12 января в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в статусе компании «Ивент департамент» появилась запись о «принятии решения о ликвидации, формировании комиссии и назначении ликвидатора».