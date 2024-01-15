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Агентство DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку» в «Мутаборе», самоликвидировалось

Агентство DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку» в «Мутаборе», самоликвидировалось

Автор:
15 января 2024 22:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mutabor   Настя Ивлеева   агентство   голая вечеринка   департамент   ликвидация   скандал   шоу   
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Вы будете смеяться, но "голая вечеринка" Насти Ивлеевой спустя месяц продолжает рикошетить по всем причастным, вышибая из строя даже самых стойких бойцов, зарабатывавших свою репутацию годами. 12 января о ликвидации объявило просуществовавшее до этого 10 безбедных лет ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое выступило организатором роковой вечеринки.

Ивент-агентство DEPARTÁMENT было организатором вечеринки Насти Ивлеевой, - пишет BAZA. Сама Ивлеева в суде не признала вину, но тем не менее была оштрафована на 100 тысяч рублей, а защита Насти заявила, что ответственность за организацию и проведение вечеринки лежит на DEPARTÁMENT.

Далее для "Департамента" все покатилось по наклонной.

Решение было принято 28 декабря на общем собрании учредителей фирмы «Ивент департамент», которая владеет товарным знаком агентства.

А 12 января в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в статусе компании «Ивент департамент» появилась запись о «принятии решения о ликвидации, формировании комиссии и назначении ликвидатора».

Фирма «Ивент департамент» была открыта в 2013 году Петром Ивановым и Павлом Недостоевым. За 10 лет агентство стало одним из лидеров ивент-индустрии. Как указано на сайте, они проводили мероприятия с участием Снупп Дога, Миуччи Прады, Жана-Клода Ван Дамма и Пэрис Хилтон. Но "голую вечеринку" Насти Ивлеевой "не вывезли".

«Голая вечеринка» состоялась в ночь на 21 декабря. После неё Филиппа Киркорова вырезали из новогоднего фильма, Ивлееву оштрафовали, рэпера Vacio, который пришёл на мероприятие в одном носке, два раза подряд арестовали за мелкое хулиганство.

Владелец «Мутабора» подарил мощи московскому храму на Рождество, но клуб всё равно закрыли на 90 дней.

"Убить, нельзя отмыть".

Тем временем рэпер Vacio, пришедший на вечерину Ивлеевой в одном носке на причинном месте, бросил вызов певцу SHAMAN. Музыкант предложил Ярославу Дронову пойти в армию, чтобы он доказать свою любовь к стране.

Король рэпа Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину.

, — заявил «Газете.Ru» адвокат рэпера.

На это представитель Шамана ответил, что рад, что Vacio бросил певцу «перчатку, а не носок». Ранее стало известно, что скандального рэпера заберут в армию уже весной, - сообщает URA.RU.

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Метки: Mutabor   Настя Ивлеева   агентство   голая вечеринка   департамент   ликвидация   скандал   шоу   
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10  комментариев
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57k
Мойша 56 минут назад
И чё? Это же не производство с оборудованием. Это просто три компьютера и четыре девочки. Название новое придумают и продолжат.
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72k
SAndre Минуту назад
Король рэпа Vacio....
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63k
Александр 3 минуты назад
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63k
Александр 8 минут назад
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1k
korsar 9 минут назад
да поменяют название и дальше будут работать
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63k
Александр 9 минут назад
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376
ruslan d 49 минут назад
Чет уже перебор с этой темой ..
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6k
livaneth Час назад
Ссылка www.youtube.com
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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