Агентство DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку» в «Мутаборе», самоликвидировалось

Вы будете смеяться, но "голая вечеринка" Насти Ивлеевой спустя месяц продолжает рикошетить по всем причастным, вышибая из строя даже самых стойких бойцов, зарабатывавших свою репутацию годами. 12 января о ликвидации объявило просуществовавшее до этого 10 безбедных лет ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое выступило организатором роковой вечеринки.
Ивент-агентство DEPARTÁMENT было организатором вечеринки Насти Ивлеевой, - пишет BAZA. Сама Ивлеева в суде не признала вину, но тем не менее была оштрафована на 100 тысяч рублей, а защита Насти заявила, что ответственность за организацию и проведение вечеринки лежит на DEPARTÁMENT.
Далее для "Департамента" все покатилось по наклонной.
Решение было принято 28 декабря на общем собрании учредителей фирмы «Ивент департамент», которая владеет товарным знаком агентства.
А 12 января в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в статусе компании «Ивент департамент» появилась запись о «принятии решения о ликвидации, формировании комиссии и назначении ликвидатора».
Фирма «Ивент департамент» была открыта в 2013 году Петром Ивановым и Павлом Недостоевым. За 10 лет агентство стало одним из лидеров ивент-индустрии. Как указано на сайте, они проводили мероприятия с участием Снупп Дога, Миуччи Прады, Жана-Клода Ван Дамма и Пэрис Хилтон. Но "голую вечеринку" Насти Ивлеевой "не вывезли".
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«Голая вечеринка» состоялась в ночь на 21 декабря. После неё Филиппа Киркорова вырезали из новогоднего фильма, Ивлееву оштрафовали, рэпера Vacio, который пришёл на мероприятие в одном носке, два раза подряд арестовали за мелкое хулиганство.
Владелец «Мутабора» подарил мощи московскому храму на Рождество, но клуб всё равно закрыли на 90 дней.
"Убить, нельзя отмыть".
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Тем временем рэпер Vacio, пришедший на вечерину Ивлеевой в одном носке на причинном месте, бросил вызов певцу SHAMAN. Музыкант предложил Ярославу Дронову пойти в армию, чтобы он доказать свою любовь к стране.
Король рэпа Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину.
, — заявил «Газете.Ru» адвокат рэпера.
На это представитель Шамана ответил, что рад, что Vacio бросил певцу «перчатку, а не носок». Ранее стало известно, что скандального рэпера заберут в армию уже весной, - сообщает URA.RU.
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