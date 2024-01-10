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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
10 января 2024 21:45
Метки: СССР   история   фото   
357
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Андрей 2 часа назад
По иронии судьбы у одного из них фамилия Ярош, у другого - Саакашвили

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/7887/titr/https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/7887/titr/
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