"Будь она русской, не победила бы": украинка стала "Мисс Япония" и попала в скандал

Во время награждения Шиино сравнила свою победу с бомбардировкой США Хиросимы и Нагасаки, заметив, что "накал страстей в конкурсе сравним с атомным ударом". Возможно, "мисс Япония" была в тот момент в ударе, однако, прожив в стране достаточно времени, можно было бы подобрать и более уместное сравнение, учитывая, сколько горя принесли те события.



