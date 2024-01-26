"Будь она русской, не победила бы": украинка стала "Мисс Япония" и попала в скандал

Этническую украинку назвали самой красивой девушкой Японии, а она сравнила свою победу в конкурсе с бомбардировкой Хиросимы.
В Японии выбирали самую красивую девушку - и выбрали. Ею стала стала Каролина Шиино. Этническая украинка переехала в Японию в пятилетнем возрасте, когда её мать вышла замуж за жителя страны Восходящего Солнца. Девушка работает моделью, но не имеет японских корней - этот факт заставил коренных жителей страны почувствовать изрядное раздражение.
Во время награждения Шиино сравнила свою победу с бомбардировкой США Хиросимы и Нагасаки, заметив, что "накал страстей в конкурсе сравним с атомным ударом". Возможно, "мисс Япония" была в тот момент в ударе, однако, прожив в стране достаточно времени, можно было бы подобрать и более уместное сравнение, учитывая, сколько горя принесли те события.
Выбор жюри конкурса изрядно удивил японцев. Многие остались недовольны новой "мисс", заявляя,, что конкурс был явно политизирован.
"Если бы она родилась в России, не победила. Ни единого шанса. Какой печальный день для Японии", - заявил один из пользователей сети.
Другой комментатор так же удивлён:: “Как не японец, живущий в Японии, я также думаю, что выбор человека, не имеющего этнической связи со страной, более чем нелеп”.
Многие задавались вопросом, почему западной красоте отдали предпочтение перед азиатской.
“Я думаю, что японцы, естественно, не поймут, когда человека европейской внешности называют самой красивой японкой”, - считают зрители, посмотревшие конкурс.
Организатор конкурса поспешила ответили на все эти претензии по-восточному расплывчато:" Это дало нам возможность переосмыслить, что такое японская красота". "После сегодняшнего результата я убеждена в одной вещи.… Японская красота существует не во внешности, не в крови, но она прочно поселилась в нашем сердце”, - добавила Ai Wada.
Кстати, украинка - не первая неяпонка, победившая в японском конкурсе красоты. В 2015 году жюри отдало предпочтение Ариане Миямото - девушке смешанных кровей. Её отец - афроамериканец, мать - японка. Даже тогда японцы остались недовольны победительницей конкурса, что уж говорить о "Мисс Япония -2024", у которой 0% японской крови!
Впрочем, сама Шиино считает себя японкой по духу и благодарна за такой поворот судьбы.
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И больше всего она напоминает вот это фото:
Вот насколько должно быть п.о.х.у.й на народ людям, которые принимали это нелепейшее решение! Среди самых красивых японок победила хохлуха = среди самых красивых овчарок победила такса
Да она страшная как смертный грех. А от её улыбки вообще кровь в жилах стынет... оскал лягушки с зубами...
Не удивлюсь если в следующем году победит негр не традиционной ориентации, одноногий и косой.
Никто никому не запрещает запустить конкурс в селе Чугуево из числа местных девок, и победительнице навешать ленточку мисс Россия.
А эти... там и японки на втором и третьем месте так себе - обычные совершенно.
Так что весь кутеж вообще левый.
что случилось с понятиями красоты?...