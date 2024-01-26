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"Будь она русской, не победила бы": украинка стала "Мисс Япония" и попала в скандал

"Будь она русской, не победила бы": украинка стала "Мисс Япония" и попала в скандал

Автор:
26 января 2024 11:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Девушка   Мисс Япония-2024   Япония   конкурс красоты   королева красоты   политизированное решение   скандал   украинка   
4483
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Этническую украинку назвали самой красивой девушкой Японии, а она сравнила свою победу в конкурсе с бомбардировкой Хиросимы.

В Японии выбирали самую красивую девушку - и выбрали. Ею стала стала Каролина Шиино. Этническая украинка переехала в Японию в пятилетнем возрасте, когда её мать вышла замуж за жителя страны Восходящего Солнца. Девушка работает моделью, но не имеет японских корней - этот факт заставил коренных жителей страны почувствовать изрядное раздражение.



Во время награждения Шиино сравнила свою победу с бомбардировкой США Хиросимы и Нагасаки, заметив, что "накал страстей в конкурсе сравним с атомным ударом". Возможно, "мисс Япония" была в тот момент в ударе, однако, прожив в стране достаточно времени, можно было бы подобрать и более уместное сравнение, учитывая, сколько горя принесли те события.


Выбор жюри конкурса изрядно удивил японцев. Многие остались недовольны новой "мисс", заявляя,, что конкурс был явно политизирован.


"Если бы она родилась в России, не победила. Ни единого шанса. Какой печальный день для Японии", - заявил один из пользователей сети.


Другой комментатор так же удивлён:: “Как не японец, живущий в Японии, я также думаю, что выбор человека, не имеющего этнической связи со страной, более чем нелеп”.


Многие задавались вопросом, почему западной красоте отдали предпочтение перед азиатской.


“Я думаю, что японцы, естественно, не поймут, когда человека европейской внешности называют самой красивой японкой”, - считают зрители, посмотревшие конкурс.

Организатор конкурса поспешила ответили на все эти претензии по-восточному расплывчато:" Это дало нам возможность переосмыслить, что такое японская красота". "После сегодняшнего результата я убеждена в одной вещи.… Японская красота существует не во внешности, не в крови, но она прочно поселилась в нашем сердце”, - добавила Ai Wada.


Кстати, украинка - не первая неяпонка, победившая в японском конкурсе красоты. В 2015 году жюри отдало предпочтение Ариане Миямото - девушке смешанных кровей. Её отец - афроамериканец, мать - японка. Даже тогда японцы остались недовольны победительницей конкурса, что уж говорить о "Мисс Япония -2024", у которой 0% японской крови!


Впрочем, сама Шиино считает себя японкой по духу и благодарна за такой поворот судьбы.


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Метки: Ynews   Девушка   Мисс Япония-2024   Япония   конкурс красоты   королева красоты   политизированное решение   скандал   украинка   
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44  комментария
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Где они такую страшную хохлуху нашли? Японки гораздо красивее на общей фотке.

И больше всего она напоминает вот это фото:
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4k
Chev Chelios 8 минут назад
П...ц просто

Вот насколько должно быть п.о.х.у.й на народ людям, которые принимали это нелепейшее решение! Среди самых красивых японок победила хохлуха = среди самых красивых овчарок победила такса
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31k
Юрьевич 16 минут назад
"почему западной красоте отдали предпочтение перед азиатской"
Да она страшная как смертный грех. А от её улыбки вообще кровь в жилах стынет... оскал лягушки с зубами...
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10k
Trenzel2003 20 минут назад
Да вы япошки давно извратили свои традиции. Так что все нормально, с точки зрения победы мисс япошка, не имеющая японских корней.
Не удивлюсь если в следующем году победит негр не традиционной ориентации, одноногий и косой.
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22k
Mike Miller 23 минуты назад
Этих конкурсов красоты хренова туча развелось. А соцсети каждый следующий могут в хайп вывести.
Никто никому не запрещает запустить конкурс в селе Чугуево из числа местных девок, и победительнице навешать ленточку мисс Россия.

А эти... там и японки на втором и третьем месте так себе - обычные совершенно.
Так что весь кутеж вообще левый.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Страшко.
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970
adssaf afasffdsga 39 минут назад
У азиатов представления о красоте отличаются от Европы, конечно, но шоб настолько... Там вслепую конкурс проходил?
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743
Андрей Граф 41 минуту назад
п.и.з.д.е.ц она страшная, уши как у слона, рот как у крокодила, усыпить ее надо
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18k
MarkovAlexandr 43 минуты назад
Так им и надо!
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62k
Андрей 43 минуты назад
Давненько настолько уродливых украинок не видел.
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1k
Kra 55 минут назад
накаченные губы, длинный нос, лопоухость...
что случилось с понятиями красоты?...
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42k
Сергей 55 минут назад
Да и ху с ней, если он у неё есть.
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731
Александр Шевченко Час назад
Даже обидно за холушек, где такую неказистую нашли ... но для Японии видимо сойдёт.
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165
Александра С Час назад
Переспала с каким-той якудзой, вот и наскакала.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
может это вообще трансвеститиха...чот длинная слишком..и кость широкая?)))
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36k
Опаньки Час назад
по всему свету расселились лишь бы не жить в 404 ))))
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7k
tamin Час назад
Страшна как смертный грех
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165
Александра С tamin Час назад
Страшна как последняя серия "Восставшие из ада".
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434
Человек Наблюдающий Час назад
На Хиросиме страшнее было, чем эта мисс
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9k
Oleg Час назад
Поставьте ей песню: "ну что ж ты страшная такая..."
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35k
Fat Lynx Час назад
Рабочая сторона у нее правая... Ни в фас, ни в профиль ей лучше не фоткаться, только анфас и справа.
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51k
Серый Час назад
Рожи анимешников представили? ))
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