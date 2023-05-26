Девушка устроилась к своим родителям на должность «дочери»

Пожилая семейная пара из Китая сделали своей дочери предложение, от которого она не смогла отказаться. Родители предложили девушке вернуться домой и поработать «дочерью на полный день».
40-летняя Няньань около 15 лет проработала в информационном агентстве и уволилась из-за большого стресса — ей приходилось практически все время уделять работе. К счастью, она сразу же нашла новое место. Пожилые родители женщины предложили вернуться в дом и поработать «дочерью на полный день».
Теперь китаянка проводит дни вместе с матерью и отцом — ходит вместе с ними за продуктами, каждый вечер готовит вместе ужин, возит их по городу, когда им нужно, и даже танцует с ними каждый день. За свою работу Няньань получает 4000 юаней (около 45 000 рублей) в месяц. Ей выгодно жить с родителями и по другим причинам — женщина экономит на еде и не платит за жилье.
Зарплату дочь получает из солидной пенсии «работодателей». Впрочем, Няньань говорит, что, несмотря на все плюсы, иногда ей хочется зарабатывать больше денег. Ее родители ничего не имеют против. «Если ты найдешь более подходящую работу, ты можешь устроиться туда», — говорят они.
Необычная работа женщины вызвала бурные споры в китайских соцсетях. Одни критикуют Няньань за то, что она живет за счет своих родителей, а другие считают, что это исключительно их семейное дело. «Очевидно, что это просто традиционная опора на своих родителей ("кен лао"), но они настаивают на том, что это работа дочерью», — пишут комментаторы.
В Китае есть «культура 996», то есть работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Однако такой образ жизни нередко приводит к выгоранию и тяжелой депрессии. В противовес «996» некоторые молодые люди просто прекращают работать, чтобы вести простую и спокойную жизнь, пишет Oddity Central.
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1. Великовозрастное дитё село на шею родителей. ?
2. Оооочень тонкий юмор по поводу "работы по специальности - дочь". ?
3. Фиксация "смешной" ЗП фигурантки. ? (при средней пенсии у китайцев около 4 тыров, она весьма дорого обходится родителям )) )
Занудство какое-то
Нипаняяятна.