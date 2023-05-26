Девушка устроилась к своим родителям на должность «дочери»

Теперь китаянка проводит дни вместе с матерью и отцом — ходит вместе с ними за продуктами, каждый вечер готовит вместе ужин, возит их по городу, когда им нужно, и даже танцует с ними каждый день. За свою работу Няньань получает 4000 юаней (около 45 000 рублей) в месяц. Ей выгодно жить с родителями и по другим причинам — женщина экономит на еде и не платит за жилье.