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Прогулка по Москве 1998 года

Прогулка по Москве 1998 года

Автор:
07 января 2024 21:56
Метки: Россия   история   фото   
446
31

Год, который запомнится прежде всего из-за августовского дефолта. Только всем показалось, что период турбулентности после распада СССР начал заканчиваться, как вдруг - получите, распишитесь.

Давайте вместе вспомним, каким был тот год.


Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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5  комментариев
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37k
albedo 4 часа назад
Проклятое время эти 90-е.
Ответка нам за предательство идей социализма.
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5k
Fishki_surfer 6 минут назад
>> Вторая запомнившаяся деталь лета 1998 года - это страшный ураган, случившийся в ночь с 20 на 21 июня.

Каким-то дальним знакомым знакомых ураганом на балкон занесло новую шубу из натурального меха, еще с этикетками.
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11k
kaboza 2 часа назад
в 80-м родился) в эти времена 18...лихо было...и как-то пох ..сдюжил)
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44k
Карандаш 3 часа назад
Тёмные, отвратительные времена.
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Юганск

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