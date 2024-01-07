Прогулка по Москве 1998 года

Год, который запомнится прежде всего из-за августовского дефолта. Только всем показалось, что период турбулентности после распада СССР начал заканчиваться, как вдруг - получите, распишитесь.
Давайте вместе вспомним, каким был тот год.
Интересного вам просмотра!
2.
Во время дефолта на Тверской.
4.
Вкладчики пытались забрать свои депозиты из лопнувших банков но в большинстве своём эти попытки были тщетны.
5.
Так во второй половине августа и сентябре выглядели примерно все обменники столицы. Конкретно этот располагался на Новом Арбате.
6.
Ладно, давайте возвращаться от темы дефолта к самой Москве.
7.
Шедевр архитектуры образца 1998 года - новенький бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс" на Космодамианской набережной.
8.
Снежное 14 апреля. Стадион "Динамо" готовится принять полуфинал Кубка УЕФА между "Спартаком" и "Интером".
10.
На перекрёстке улиц Неглинная и Кузнецкий мост всегда можно разжиться фруктами. Возможно, даже свежими.
11.
Вид на Храм Христа Спасителя. Снаружи - уже 100% готовность, идёт внутренняя отделка. Окончательно храм достроят через год.
14.
Снос бывшей больницы в Очаково для реновации квартала под жилую застройку. За пультом управления экскаватором сидит лично Лужков.
15.
Из "горбатого" Запорожца сделали лимузин, а из лимузина - реклaмный стенд. Дело происходило на Таганской площади.
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Вторая запомнившаяся деталь лета 1998 года - это страшный ураган, случившийся в ночь с 20 на 21 июня.
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На Хорошёвском шоссе посрывало реклaмные щиты. Минздрав предупреждал, а ураган предпринимал действия.
22.
14 мая на Большой Дмитровке в считанные минуты образовалась громадная яма площадью 500 м2 и глубиной около 30 метров.
24.
В 1998 году в московском метро началась эксплуатация новых поездов "Яуза". Самый первый поезд 81-720/721«Яуза» на станции метро «Марьино».
28.
Москва строится. Эти дома, например, расположены на Зоологической улице, совсем недалеко от метро "Баррикадная".
31.
1998 год - это то время, когда Москва начинает полноценно привыкать к пробкам.
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Ответка нам за предательство идей социализма.
Каким-то дальним знакомым знакомых ураганом на балкон занесло новую шубу из натурального меха, еще с этикетками.