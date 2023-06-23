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"Девушка подкатила ко мне и заказала коктейль": как знакомство обернулось больницей

"Девушка подкатила ко мне и заказала коктейль": как знакомство обернулось больницей

Автор:
23 июня 2023 16:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в баре   в рабство   знакомство   история   отравили   питер   познакомился   фото   
1778
15

Не всегда знакомства заканчиваются хорошо. В этом посте мы собрали опыт пользователей Твиттера, чтобы уберечь других от неприятных последствий.

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Метки: в баре   в рабство   знакомство   история   отравили   питер   познакомился   фото   
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15  комментариев
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5k
Старичок Час назад
халява она такая.
не надо пить с незнакомцами и случайными знакомыми.
прописная истина.
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737
Alex Полчаса назад
Я выпил две бутылки водки, а потом отравился ириской...
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7k
Дмитрий Полчаса назад
На самом деле всё это довольно серьёзно. А печаль в том, что, что то доказать потом будет очень сложно. Но периодически ловят таких товарищей(любителей потравить других). Иногда всё заканчивается печально. Самый известный случай был в Москве, где мужик так отправил на тот свет несколько человек, предлагая попить водички. Так что от греха подальше, лучше отказаться от предложенных "услуг"(любых:попить, поесть и т.д.).
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12k
Denissg Полчаса назад
Одна история очешуительней другой! Вас что, в детстве не научили, как дорогу переходить и вести себя с незнакомцами?
1. Никогда не брать ничего у незнакомых! Вы что, не знаете, сколько в стране агентов ЦРУ? Дадут тебе жвачку, а в ней лезвия и какие-то котики.
2. Никаких "посмотреть на котиков" или "покататься на машине"!
Кукла Маша, кукла Паша, дети стали старше. Правила впечатаны с детства каленым железом!
Жвачка сменилась коктейлем, котики - шашлами на крутой даче. Ничего не брать у незнаком(ца/ки). Бухаешь в одиночку - стакан всё время в поле зрения, особенно, если полно народу и не все внушающие доверия! Не можешь - не бухай в одиночку (и здесь очень непросто, если бармен в деле, так что, лучше вообще не бухай).
Пора домой - автобус. Не осилишь - такси - только через фирму! Никаких "соседей знакомого из параллельного вуза", который тебя хорошо знает и довезет до дома или бомбил.
Отдельно к парням. Вы что, реально считаете себя после 0,5 такими неотразимыми дикаприо, что баба лезет вам на шею сама? Ей понравился ваш яфон, или завтра за вами придут с предъявой на изнасилование.

Будь бдителен! Правила не настолько сложны. Лучше случайно обидеть доброго человека, чем потом объясняться с Петром.
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1k
Егор Полчаса назад
У хорошего человека был случай.
Проснулся после кабака в незнакомой квартире. Дверь закрыта, одежды нет. На столе бутылка водки, закуска, женским почерком записка: "Буду в пять."
И так неделю.
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14k
FatZilla 45 минут назад
У меня таких историй нет. Я даже в юности не испытывал ни желания ни любопытства ходить в клубы.
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17k
бат св Час назад
подкатила такая к брату, угостила чем то.. Очнулся он а уже двое детей растут ,один школу заканчивает.
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16k
Элитный тигр Час назад
Ну да, ну да... Нажрутся до беспамятства, а потом конфетки виноваты.
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