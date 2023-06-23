"Девушка подкатила ко мне и заказала коктейль": как знакомство обернулось больницей

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Не всегда знакомства заканчиваются хорошо. В этом посте мы собрали опыт пользователей Твиттера, чтобы уберечь других от неприятных последствий.
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А у вас есть подобные истории?
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не надо пить с незнакомцами и случайными знакомыми.
прописная истина.
1. Никогда не брать ничего у незнакомых! Вы что, не знаете, сколько в стране агентов ЦРУ? Дадут тебе жвачку, а в ней лезвия и какие-то котики.
2. Никаких "посмотреть на котиков" или "покататься на машине"!
Кукла Маша, кукла Паша, дети стали старше. Правила впечатаны с детства каленым железом!
Жвачка сменилась коктейлем, котики - шашлами на крутой даче. Ничего не брать у незнаком(ца/ки). Бухаешь в одиночку - стакан всё время в поле зрения, особенно, если полно народу и не все внушающие доверия! Не можешь - не бухай в одиночку (и здесь очень непросто, если бармен в деле, так что, лучше вообще не бухай).
Пора домой - автобус. Не осилишь - такси - только через фирму! Никаких "соседей знакомого из параллельного вуза", который тебя хорошо знает и довезет до дома или бомбил.
Отдельно к парням. Вы что, реально считаете себя после 0,5 такими неотразимыми дикаприо, что баба лезет вам на шею сама? Ей понравился ваш яфон, или завтра за вами придут с предъявой на изнасилование.
Будь бдителен! Правила не настолько сложны. Лучше случайно обидеть доброго человека, чем потом объясняться с Петром.
Проснулся после кабака в незнакомой квартире. Дверь закрыта, одежды нет. На столе бутылка водки, закуска, женским почерком записка: "Буду в пять."
И так неделю.