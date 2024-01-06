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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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12.
Ричард Гир со Стасом Наминым и Александром Абдуловым зажигают в ночном клубе "Пилот" в Москве. 1995 год.
16.
Встреча нового, 1996 года в плену. На фото Владимир Шарпатов с Виктором Рязановым. Фото: из архива Владимира Шарпатова.
3 августа 1995 года самолёт Ил-76, принадлежащий компании «Аэростан» (Казань), был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Командиром воздушного судна был Владимир Шарпатов. Экипаж самолёта попал в плен. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года экипаж самолёта смог совершить побег из плена. Звание Героя России присвоено указом президента России № 1225 от 22 августа 1996 года. Звезду Героя России В. И. Шарпатову вручил в Кремле премьер-министр В. С. Черномырдин.
19.
Леонардо Ди Каприо знакомит Елену Степановну с принцем Чарльзом, Лондон, 1998 год.
Лео специально пригласил свою бабушку Елену Степановну Смирнову на лондонскую премьеру "Человека в железной маске", чтобы она могла познакомиться с членами королевской семьи.
32.
Ночной клуб Night Flight на Тверской, 1992 год
Это был первый клуб в Москве с иностранным руководством. Заведение закрылось совсем недавно в 2020 году
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А страна да, веселилась...
Хорошо, хоть сейчас по другому, не стыдно перед ребятами, что там в окопах.