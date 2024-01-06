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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
06 января 2024 21:35
Метки: Россия   СССР   история   фото   
733
39

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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3  комментария
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88k
Taras Kozalupko Час назад
1995-й вот так в памяти отложился, фото оттуда не интересные, больше страшные.
А страна да, веселилась...
Хорошо, хоть сейчас по другому, не стыдно перед ребятами, что там в окопах.
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25k
Slawa49 Полчаса назад
перед воротами в Рай тоже пикет только там на плакате "Мы боги. Русские с нами!"
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