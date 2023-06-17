Так будут выглядеть работники на удаленке через 70 лет

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Исследователи из Furniture at Work создали модель Анну, чтобы наглядно показать, как будут выглядеть любители работать из дома к 2100 году.
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У дамочки сгорбленная спина и приподнятые плечи из-за постоянной работы в постели. Глаза, покрасневшие и опухшие из-за того, что весь день она смотрела в монитор. Ну, и лишний вес разумеется.
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