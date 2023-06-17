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Так будут выглядеть работники на удаленке через 70 лет

Так будут выглядеть работники на удаленке через 70 лет

Автор:
17 июня 2023 09:32
Метки: внешность   изменение   люди   модель   работа   работа из дома   удаленка   
922
7

Исследователи из Furniture at Work создали модель Анну, чтобы наглядно показать, как будут выглядеть любители работать из дома к 2100 году.

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У дамочки сгорбленная спина и приподнятые плечи из-за постоянной работы в постели. Глаза, покрасневшие и опухшие из-за того, что весь день она смотрела в монитор. Ну, и лишний вес разумеется.

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Метки: внешность   изменение   люди   модель   работа   работа из дома   удаленка   
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4  комментария
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15k
ss Час назад
Нынешние работники "на удалёнке" ещё 70 лет не протянут. Я даже больше скажу! Практически никто из сегодняшних работников, в любой сфере, ещё 70 лет не проживёт.
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3k
Константин 41 минуту назад
Да я вас умоляю... ) Работаю на удаленке уже 2-й год. Работаю из дома, с дачи, от родственников,... отвез ребенка в секцию - работаю из кафе в ожидании дочки..., работал из Сочи, из гостиниц )). Не обязательно на удаленке сидеть дома. Можно откуда угодно работать )). Лишь бы работа позволяла )
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4k
MPEG-8 Час назад
В Суррогатах, на мой взгляд более правдоподобно недалёкое будущее, чем бабка с ноутом на кровати.
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76k
Доктор Джонс Час назад
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