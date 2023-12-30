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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1076 постов • 46 подписчиков подписаться
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Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу

Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу

Автор:
30 декабря 2023 17:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Белгород   Видео   МЧС   обстрел   пострадавшие   центр города   
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МЧС сообщает о десятках пострадавших.

Обстрел Белгорода начался около трёх часов дня. Основной удар пришёлся на центр города, где в предпраздничный день находилось много людей. Один из снарядов упал в районе главной новогодней ёлки, где также расположен каток, кинотеатр и торговый центр. По предварительным данным, вооружённые силы Украины наносили удары из РСЗО "Град".

По информации Telegram-каналов, которые ссылаются на свои источники в экстренных службах, в результате обстрела города погибли 13 человек, как минимум двое из них дети. Различные травмы и осколочные ранения получили 57 человек, из них 13 дети. Официальный канал МЧС России сообщает о гибели девяти взрослых и одного ребёнка. По данным ведомства, пострадали 49 человек, включая 4 ребёнка. Повреждения получили более 40 зданий и 60 транспортных средств, включая пассажирские автобусы.

После обстрела власти Белгородской области попросили граждан спуститься в укрытия и включили сигнал ракетной опасности. Некоторые жители пожаловались, что не смогли попасть в бомбоубежища, поскольку те были закрыты на замок. К счастью, они а итоге не понадобились, ракетная опасность, по данным властей, миновала.

Дмитрий Песков сообщил, что по поручению президента России в Белгород вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования и пообещал помочь с восстановлением центра города.

Издание "РБК-Украина" пишет со ссылкой на свои источники, что ракетный удар наносился Силами безопасности и обороны Украины по военным объектам в Белгороде.

Также сообщается, что под обстрел попал посёлок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. К счастью, там пострадавших нет.

UPD: МЧС обновило данные по количеству погибших и пострадавших. Ведомство сообщает о 14 погибших, включая 2 детей. Пострадали 108 человек, из них 15 дети.

Минобороны России выступило с официальным заявлением. В нём говорится, что ВСУ предприняли попытку нанесения “неизбирательного комбинированного удара” двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.


"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород.

Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", — сообщили в Минобороны.

Источник:

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Метки: Белгород   Видео   МЧС   обстрел   пострадавшие   центр города   
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310  комментариев
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37k
albedo 8 часов назад
Не пора ли ударить по Банковской в Киеве.?
Стереть к едрене матери правительственный квартал.
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−1
!" 7 минут назад
Пуй ло - х/ уйло !
чего же боле? Что я могу ещё сказать?

вот тебе большой мешок -
упакуйся, скрепышок !
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−1
!" 12 минут назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
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799
Antarez Полчаса назад
Не в той стране народ поджигает военкоматы.
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−10
№!" Полчаса назад
Дядя Вова обнулился
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...

гойда !
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−1
!" migun31 13 минут назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения. гнида залупутинская .
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−10
№!" Полчаса назад
потерь нет . всё идёт по плану ...
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−10
№!" Полчаса назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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421
jober Час назад
"После обстрела власти Белгородской области попросили граждан спуститься в укрытия и включили сигнал ракетной опасности"
После????Это так и должно быть????
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73
Заяц на Крыльце Час назад
Издание "РБК-Украина" пишет со ссылкой на свои источники, что ракетный удар наносился Силами безопасности и обороны Украины по военным объектам в Белгороде.

С каких пор мы начали ссылаться на вражеские средства массовой информации? Что говорит RT?
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−1
!" migun31 13 минут назад
я твой мамины гланды через жопу е бал ...
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583
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
а как наше пво то прошляпило это(
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73
Заяц на Крыльце Алексей Бляйбтрой Час назад
Давайте подождём официальное сообщение. Вы же не хотите порочить нашу армию преждевременными выводами. Думаю, что нам скажут, что все ракеты были сбиты. А упали, как упали. Где то и не совсем удачно.
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−1
!" Алексей Бляйбтрой 9 минут назад
Я хочу сказать вам честно!
Откровенно без прикрас!
От души от всего сердца!
вова путин п эд э рас! .
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−1
!" Заяц на Крыльце 8 минут назад
дурачёк или просто залупутинец ?
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2k
Игорь Меншиков 2 часа назад
Кассетниками засыпать линию фронта и тыл хохлопитороф
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−10
№!" Игорь Меншиков Полчаса назад
жуй и соси ...
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−1
!" migun31 14 минут назад
твой мамин рот и сраку e-бал . твой всех живых и мЄртвых e -бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный .
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561
vozmez_die 2 часа назад
Киев в пыль превратить нах! Хватит цацкаться!
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−10
№!" vozmez_die Полчаса назад
соси пую х у ю .
ё б твой мать в рот и сраку ...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−22
6k
hhwost 3 часа назад
а ведь когда-то были одной страной, вместе с фашистами воевали...
а теперь внуки этих людей убивают друг друга.
как мы вообще допустили такое?
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1k
Gigantes 3 часа назад
Да разъе.бите уже весь хохлостан в пыль, чтоб прям ничего там не осталось!
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−10
№!" Gigantes Полчаса назад
сосни х- уйца у пу тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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−1
!" migun31 13 минут назад
твой мамины кости [мат] ломал ...
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20k
Shtoppi 3 часа назад
у каклушек, судя по количеству минусов, разбитое очко не кисло пригорает в предвкушении грядущего опи34юления по крупному.
чуют свиньи свой конец как тот трюфель, вот их и корежит от бессильной злобы и ненависти, что пришел их час позорного и бесславного забвения.
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Комментарий удален. Причина: флуд
1k
399
Шэльмавье фон Шольценко Страж 3 часа назад
Хло это кто? Д. Байдо? Называйте конкретно. Ху@лом я могу назвать конкретно тебя, а ты что то вуалируешь.
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4k
Руслан 4 часа назад
Многие совершенно справедливо недоумевают: отчего наши ВС не сотрут банковую в пыль вместе с Зелибобой? Я, конечно, не эксперт, но чисто логически у меня выходит 3 причины.
1. Зелибоба должен показательно сесть! Именно сесть, чтобы до конца дней провести в клетке. Это и отложенная месть, и пример другим, что их ждет бесславный конец. Ужасный, бесславный, безвыходный ад - то, во что должно превратиться существование Зелибобы и его клевретов.
2. Нельзя позволить, чтобы из дохлого Зелибобы сделали символ. Ведь если его убить, то его могут в этот символ превратить. А сидящий на пожизненном, жалкий нарколыга мало кому интересен. И примеры есть: Саакашвили, Навальный. Всё, отыгранные карты не интересные даже своим бывшим хозяевам.
3. Зелибоба как свидетель. Он такое может понарассказать то, кто и какие указания ему давал. Финансовые схемы, ключевых инетерсантов и тд. Сдаст своих бывших кураторов с потрохами, чтобы окончательно забить гвоздь в крышку гроба Pax Americana.
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24k
Евгений 4 часа назад
Хохлы активно выпрашивают салют на новый год! На весь новый год!
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−10
№!" Евгений Полчаса назад
сосни х- уйца у пу тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ..
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3k
Oleg SC 4 часа назад
А сколько тут хрюнделей с кастрюлями вместо головы набежало....минусят жёстко. Боятся падлы ,ждут ответку....жёсткая будет.
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42k
Бабай 4 часа назад
Сложно придумать, как отреагировать. Лупануть по жилым кварталам того же Харькова? Можем. Только тогда чем мы лучше будем?
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−2
Василий Сургайло Бабай 2 часа назад
Во время загрузки видео меня забанили... Делай выводы, если еще способен.
ЗЫ информации хватает в интернете, если правильно искать... В телеграм-каналах, в том же тик-токе
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