Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу

МЧС сообщает о десятках пострадавших.
Обстрел Белгорода начался около трёх часов дня. Основной удар пришёлся на центр города, где в предпраздничный день находилось много людей. Один из снарядов упал в районе главной новогодней ёлки, где также расположен каток, кинотеатр и торговый центр. По предварительным данным, вооружённые силы Украины наносили удары из РСЗО "Град".
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По информации Telegram-каналов, которые ссылаются на свои источники в экстренных службах, в результате обстрела города погибли 13 человек, как минимум двое из них дети. Различные травмы и осколочные ранения получили 57 человек, из них 13 дети. Официальный канал МЧС России сообщает о гибели девяти взрослых и одного ребёнка. По данным ведомства, пострадали 49 человек, включая 4 ребёнка. Повреждения получили более 40 зданий и 60 транспортных средств, включая пассажирские автобусы.
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После обстрела власти Белгородской области попросили граждан спуститься в укрытия и включили сигнал ракетной опасности. Некоторые жители пожаловались, что не смогли попасть в бомбоубежища, поскольку те были закрыты на замок. К счастью, они а итоге не понадобились, ракетная опасность, по данным властей, миновала.
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Дмитрий Песков сообщил, что по поручению президента России в Белгород вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования и пообещал помочь с восстановлением центра города.
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Издание "РБК-Украина" пишет со ссылкой на свои источники, что ракетный удар наносился Силами безопасности и обороны Украины по военным объектам в Белгороде.
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Также сообщается, что под обстрел попал посёлок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. К счастью, там пострадавших нет.
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UPD: МЧС обновило данные по количеству погибших и пострадавших. Ведомство сообщает о 14 погибших, включая 2 детей. Пострадали 108 человек, из них 15 дети.
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Минобороны России выступило с официальным заявлением. В нём говорится, что ВСУ предприняли попытку нанесения “неизбирательного комбинированного удара” двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород.
Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", — сообщили в Минобороны.
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Стереть к едрене матери правительственный квартал.
чего же боле? Что я могу ещё сказать?
вот тебе большой мешок -
упакуйся, скрепышок !
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...
гойда !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
После????Это так и должно быть????
С каких пор мы начали ссылаться на вражеские средства массовой информации? Что говорит RT?
Откровенно без прикрас!
От души от всего сердца!
вова путин п эд э рас! .
ё б твой мать в рот и сраку ...
а теперь внуки этих людей убивают друг друга.
как мы вообще допустили такое?
Как вы допустили "одесский шашлычок" и "личинок колорадов"?
Чему удивляешся сейчас?
чуют свиньи свой конец как тот трюфель, вот их и корежит от бессильной злобы и ненависти, что пришел их час позорного и бесславного забвения.
1. Зелибоба должен показательно сесть! Именно сесть, чтобы до конца дней провести в клетке. Это и отложенная месть, и пример другим, что их ждет бесславный конец. Ужасный, бесславный, безвыходный ад - то, во что должно превратиться существование Зелибобы и его клевретов.
2. Нельзя позволить, чтобы из дохлого Зелибобы сделали символ. Ведь если его убить, то его могут в этот символ превратить. А сидящий на пожизненном, жалкий нарколыга мало кому интересен. И примеры есть: Саакашвили, Навальный. Всё, отыгранные карты не интересные даже своим бывшим хозяевам.
3. Зелибоба как свидетель. Он такое может понарассказать то, кто и какие указания ему давал. Финансовые схемы, ключевых инетерсантов и тд. Сдаст своих бывших кураторов с потрохами, чтобы окончательно забить гвоздь в крышку гроба Pax Americana.
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Твоя "логика" ничего кроме усмешки не вызывает!
Опустим марионетку зеленского, которого якобы хотят допросить и судить. А почему в таком случае не уничтожаются другие представители высшего военно-политического руководства?!? Почему до сих пор действуют как структуры, так и руководство генерального штаба украины, разведки, СБУ и т.д.?!?
Это мы ещё не дошли до интересных вопросов транзита через украину стратегических ресурсов (газ, например) нашими госкорпорациями в адрес стран НАТО и массы других! Причём за транзит страна, с которой идёт "не война" два года как почти, получает за транзит оплату в твёрдой валюте!
Увы, мало кто задаётся подобными вопросами, потому как ответы на них дают неудобную правду...
Знаю, Вас заминусят, бо здесь работают соросовские тролли с обеих сторон, и их главная цель - разжигать ненависть между людьми, чтобы у тех не было времени думать. Ведь если люди начнут думать, то поймут, кто их истинный единый враг.
ЗЫ информации хватает в интернете, если правильно искать... В телеграм-каналах, в том же тик-токе