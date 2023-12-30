Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу

Минобороны России выступило с официальным заявлением. В нём говорится, что ВСУ предприняли попытку нанесения “неизбирательного комбинированного удара” двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород.



Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", — сообщили в Минобороны.