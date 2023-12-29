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Безбилетник из Алжира выжил, пролетев больше 2-х часов в нише шасси самолёта

Безбилетник из Алжира выжил, пролетев больше 2-х часов в нише шасси самолёта

Автор:
29 декабря 2023 23:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Париж   алжир   аэрпорт   безбилетник   мигрант   переохлаждение   самолет   
3835
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Работники парижского аэропорта Орли обнаружили в отсеке шасси самолета, прибывшего из Алжира, молодого мужчину. Что самое интересно, безбилетник, не смотря на экстремальные условия путешествия, был жив.

Самолет авиакомпании Air Algerie, на котором был безбилетник, вылетел из города Оран на западе Алжира. Его путь до Парижа составил 2,5 часа.

Как уточняется в публикации, найденный в отсеке шасси самолета 20-летний молодой мужчина находился в критическом состоянии. Парня нашли во время технической проверки борта.

France-Presse отмечает, что температура воздуха на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, может достигать более 50 градусов мороза, поэтому тот факт, что безбилетник был жив, само по себе уже является чудом.

С сильным переохлаждением "зайца" увезли в местную клинику, сообщает France-Presse со ссылкой на источник из авиагавани столицы Франции.

Похожий случай ранее, весной 2021 года, произошел в аэропорту Амстердама, - пишет Sputnik.

Однако тогда в отсеке шасси был найден труп человека. Лайнер прибыл из нигерийского города Лагос. Местные власти предположили, что в отсеке шасси в Европу пытался попасть нелегальный мигрант.

Источник:

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Метки: Париж   алжир   аэрпорт   безбилетник   мигрант   переохлаждение   самолет   
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30  комментариев
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13k
Кыся 8 часов назад
Температура - это ещё мелочи... Проблема в том, что на такой высоте дышать нечем.
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1
Вован Сидорович 19 минут назад
А что ему будет это же деревяшка..Помните был случай в Москве в метро чурка кидалась на полицейского и ему в рот постовой выстрелил....так пуля у деревяшки из затылка вышла и жив здоров остался.
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4k
Горожанин 2 часа назад
"France-Presse отмечает, что температура воздуха на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, может достигать более 50 градусов мороза, поэтому тот факт, что безбилетник был жив, само по себе уже является чудом"
-----------------
Читают это жители Крайнего Севера и думают, а не полететь ли до Москвы в шасси? Бесплатно и условия комфортные.
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131k
parallax 4 часа назад
Подлечат и отправят на родину, как нелегала. ))
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353
zu4ara 6 часов назад
если здоровье позволяет, пусть летают, хули делать
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34
Заяц на Крыльце 7 часов назад
Аналогичный случай был описан в фильме "Невероятные Приключения Итальянцев в России". Там человек тоже выжил.
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64k
skyeye 7 часов назад
ну, из ниши Ту-154 (нижнее фото) он бы вывалился.. И странно, эти самолёты не летают в Орли
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3k
Доктор Ботов 7 часов назад
Не удивлюсь, если чypек ещё и немалого бабла с Франции стрясёт -- за какой-нить физический и моральный ущерб, типа.
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128
Аврашалом Маркович 7 часов назад
Всегда было интересно - те, кто так делает, не боятся, что их механизмами прижмет или вообще раздавит? Или они заранее изучили систему стоек шасси?
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1k
WithU 7 часов назад
Вся суть черножопых ,- их в дверь , они -в окно .
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37k
Андрей Иванов 8 часов назад
А говорили "Итальянцы в России" технически неграмотно и так не бывает
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−9
Navygator 8 часов назад
как вы, балбесы, заипли(((, не смотря((

...тник, не смотря на эк...
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217
Алексей Давыдов 8 часов назад
Всего минус 50?)))
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21k
babuby 8 часов назад
Полагаю что не от хорошей жизни люди на подобное решаются.
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7
Иван Иванов babuby 2 минуты назад
От небольшого ума.Небольшой ум делает нехорошую жизнь, затем они пытаются убежать с тем же умом.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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