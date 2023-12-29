Безбилетник из Алжира выжил, пролетев больше 2-х часов в нише шасси самолёта

Работники парижского аэропорта Орли обнаружили в отсеке шасси самолета, прибывшего из Алжира, молодого мужчину. Что самое интересно, безбилетник, не смотря на экстремальные условия путешествия, был жив.
Самолет авиакомпании Air Algerie, на котором был безбилетник, вылетел из города Оран на западе Алжира. Его путь до Парижа составил 2,5 часа.
Как уточняется в публикации, найденный в отсеке шасси самолета 20-летний молодой мужчина находился в критическом состоянии. Парня нашли во время технической проверки борта.
France-Presse отмечает, что температура воздуха на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, может достигать более 50 градусов мороза, поэтому тот факт, что безбилетник был жив, само по себе уже является чудом.
С сильным переохлаждением "зайца" увезли в местную клинику, сообщает France-Presse со ссылкой на источник из авиагавани столицы Франции.
Похожий случай ранее, весной 2021 года, произошел в аэропорту Амстердама, - пишет Sputnik.
Однако тогда в отсеке шасси был найден труп человека. Лайнер прибыл из нигерийского города Лагос. Местные власти предположили, что в отсеке шасси в Европу пытался попасть нелегальный мигрант.
Источник:
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Читают это жители Крайнего Севера и думают, а не полететь ли до Москвы в шасси? Бесплатно и условия комфортные.
...тник, не смотря на эк...