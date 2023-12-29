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Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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Сейчас за такую фотку заклюют по самое не балуйся.
И даже не знаю на какую сторону спорщиков вставать - то ли на сторону "мы жили счастливо и выжили" или на сторону безопасности...
С точки зрения меня малого - это было классно!!!
С точки зрения сейчас (отца) - это пипец как неправильно