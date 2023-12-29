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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
29 декабря 2023 21:45
Метки: СССР   история   фото   
1188
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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12  комментариев
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380
Виктор 9 часов назад
Меня в советское время (в конце 80-х) только антисоветская шваль и мразь бесила, а всё остальное было либо приемлемым, либо достойным.
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−2
Артём 6 часов назад
Хорошо что автор написал, что фото времён СССР, а не из СССР. 16 картинка из ГДР.
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14k
Алексей 7 часов назад
Да уж...
Сейчас за такую фотку заклюют по самое не балуйся.
И даже не знаю на какую сторону спорщиков вставать - то ли на сторону "мы жили счастливо и выжили" или на сторону безопасности...
С точки зрения меня малого - это было классно!!!
С точки зрения сейчас (отца) - это пипец как неправильно

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6k
Старичок 9 часов назад
Комментарий к фото
даа, было дело в свое время.
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