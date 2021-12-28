10 подзабытых советских фильмов, которые стоит посмотреть

Эти картины показывают по ТВ не так часто, как "Бриллиантовую руку" или "Служебный роман", однако они не менее интересные и качественные.
Фильм режиссёра Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе.
Предотвращая катастрофу, погибает машинист поезда. Его считают героем - однако следователь Ермаков (Олег Борисов) устанавливает, что машинист погиб из-за халатности сцепщика и начальника депо. В роли журналиста, написавшего статью о героизме машиниста, снялся Анатолий Солоницын, это его последняя роль в кино.
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Старая, но не устаревшая, поучительная, но не навязчивая мелодрама про трёх подруг (Лидия Федосеева-Шукшина, Маргарита Кошелева и Людмила Крылова), которые вступают во взрослую жизнь. В этой картине впервые на экране в эпизоде появился Владимир Высоцкий.
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Фильм Евгения Карелова ("Служили два товарища", "Семь стариков и одна девушка") про многодетного заведующего роддомом, за строгие моральные принципы прозванного Дон Кихотом, и его семью. В главной роли Анатолий Папанов. Его супругу играет Вера Орлова, а в роли их старшего сына Владимир Коренев (Ихтиандр из "Человека-амфибии).
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Читатели журнала "Советский экран" назвали эту картину Леонида Менакера (самая известная его режиссёрская работа - "Жаворонок", на который потом сделали ремейк "Т-34") лучшим фильмом 1980 года.
По сюжету молодая девушка выходит замуж за вдовца с дочерью назло парню, променявшего её на другую. Мужу и его молодой жене через многое придётся пройти, чтобы жили они долго и счастливо.
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Душевный и солнечный фильм, пропитанный духом "оттепели". Экранизация популярного грузинского романа "Я, бабушка, Илико и Илларион" Нодара Думбадзе. Поставил картину Тенгиз Абуладзе, наиболее известный широкому кругу зрителей по культовому фильму "Покаяние" (1984).
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В фильме "Премия" режиссёра Сергея Микаэляна ("Иду на грозу", "Влюблён по собственному желанию") представлено заседание парткома строительного треста. Почти весь фильм нам показывают это самое заседание - лучшие советские актёры того времени, среди которых Леонов, Джигарханян, Янковский, Глузский, обсуждают и спорят о премии, выданной строительной бригаде, о плане, и оторваться от этого невозможно.
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В этой комедийно-фантастической трагедии Сергей Шакуров играет изобретательного алкоголика- балагура Колюню, который и водку раздобудет, и на шутку всё сведёт, и работу вроде делает. Однажды на рынке ему отдают собаку, да не простую, а говорящую (её озвучивает Василий Ливанов). Собака пытается отучить хозяина от пьянства. Снял картину Леонид Квинихидзе ("Мэри Поппинс, до свидания", "Соломенная шляпка").
Кстати, у режиссёра Менакера, которого мы уже упоминали в этой подборке, есть фильм "Собачий пир", где тоже главную роль играет Шакуров, и речь тоже идёт об алкоголизме.
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Фильм про обитателей дома ветеранов, в которых новый главврач (Жанна Болотова) пробуждает любовь к жизни. Актёрский состав в фильме - подарок для ценителей хорошего кино: Евгений Евстигнеев, Наталья Гундарева, Пётр Щербаков, Любовь Соколова, Сергей Мартинсон и другие звёзды советского театра и кино. Самого себя в фильме играет певец Иван Козловский.
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История о том, как молодой московский режиссёр (Леонид Филатов) в провинциальном театре ставить "Чайку", как, несмотря на все трудности, скандалы и недовольство собой, он добивается успеха. Актёрский состав здесь тоже поразительный. Помимо Филатова в картине играют Алиса Фрейндлих, Лев Дуров, Александр Збруев, Лариса Удовиченко, Анатолий Ромашин.
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Фильм Инессы Селезнёвой ("Воспитание жестокости у женщин и собак").
"С первых секунд фильма, с первых нот мелодии сердце сжимается и начинает рваться на части от истории, рассказанной в фильме и от того, что в ту реку больше не войти и то время уже не вернуть", — из отзывов пользователей на фильм на YouTube. В главных ролях Сергей Шакуров и Елена Соловей. Музыка Владимира Дашкевича.
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Советую и рекомендую.
Речь о фильме "Друг"....Эпитет "комедийный" тут явно лишний. Да и "фантастический", наверное, тоже. Тяжёлый фильм.