FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5890 постов • 1140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 подзабытых советских фильмов, которые стоит посмотреть

10 подзабытых советских фильмов, которые стоит посмотреть (11 фото + 10 видео)

Автор:
28 декабря 2021 11:28
Сообщество : Кино
Метки: Ленфильм   Мосфильм   Папанов   кино   фильмы   фрейндлих   шакуров   
1617
11
10

Эти картины показывают по ТВ не так часто, как "Бриллиантовую руку" или "Служебный роман", однако они не менее интересные и качественные.

Фильм режиссёра Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе.

Предотвращая катастрофу, погибает машинист поезда. Его считают героем - однако следователь Ермаков (Олег Борисов) устанавливает, что машинист погиб из-за халатности сцепщика и начальника депо. В роли журналиста, написавшего статью о героизме машиниста, снялся Анатолий Солоницын, это его последняя роль в кино.

Старая, но не устаревшая, поучительная, но не навязчивая мелодрама про трёх подруг (Лидия Федосеева-Шукшина, Маргарита Кошелева и Людмила Крылова), которые вступают во взрослую жизнь. В этой картине впервые на экране в эпизоде появился Владимир Высоцкий.

Фильм Евгения Карелова ("Служили два товарища", "Семь стариков и одна девушка") про многодетного заведующего роддомом, за строгие моральные принципы прозванного Дон Кихотом, и его семью. В главной роли Анатолий Папанов. Его супругу играет Вера Орлова, а в роли их старшего сына Владимир Коренев (Ихтиандр из "Человека-амфибии).

Читатели журнала "Советский экран" назвали эту картину Леонида Менакера (самая известная его режиссёрская работа - "Жаворонок", на который потом сделали ремейк "Т-34") лучшим фильмом 1980 года.

По сюжету молодая девушка выходит замуж за вдовца с дочерью назло парню, променявшего её на другую. Мужу и его молодой жене через многое придётся пройти, чтобы жили они долго и счастливо.

Душевный и солнечный фильм, пропитанный духом "оттепели". Экранизация популярного грузинского романа "Я, бабушка, Илико и Илларион" Нодара Думбадзе. Поставил картину Тенгиз Абуладзе, наиболее известный широкому кругу зрителей по культовому фильму "Покаяние" (1984).

В фильме "Премия" режиссёра Сергея Микаэляна ("Иду на грозу", "Влюблён по собственному желанию") представлено заседание парткома строительного треста. Почти весь фильм нам показывают это самое заседание - лучшие советские актёры того времени, среди которых Леонов, Джигарханян, Янковский, Глузский, обсуждают и спорят о премии, выданной строительной бригаде, о плане, и оторваться от этого невозможно.


В этой комедийно-фантастической трагедии Сергей Шакуров играет изобретательного алкоголика- балагура Колюню, который и водку раздобудет, и на шутку всё сведёт, и работу вроде делает. Однажды на рынке ему отдают собаку, да не простую, а говорящую (её озвучивает Василий Ливанов). Собака пытается отучить хозяина от пьянства. Снял картину Леонид Квинихидзе ("Мэри Поппинс, до свидания", "Соломенная шляпка").

Кстати, у режиссёра Менакера, которого мы уже упоминали в этой подборке, есть фильм "Собачий пир", где тоже главную роль играет Шакуров, и речь тоже идёт об алкоголизме.

Фильм про обитателей дома ветеранов, в которых новый главврач (Жанна Болотова) пробуждает любовь к жизни. Актёрский состав в фильме - подарок для ценителей хорошего кино: Евгений Евстигнеев, Наталья Гундарева, Пётр Щербаков, Любовь Соколова, Сергей Мартинсон и другие звёзды советского театра и кино. Самого себя в фильме играет певец Иван Козловский.

История о том, как молодой московский режиссёр (Леонид Филатов) в провинциальном театре ставить "Чайку", как, несмотря на все трудности, скандалы и недовольство собой, он добивается успеха. Актёрский состав здесь тоже поразительный. Помимо Филатова в картине играют Алиса Фрейндлих, Лев Дуров, Александр Збруев, Лариса Удовиченко, Анатолий Ромашин.

Фильм Инессы Селезнёвой ("Воспитание жестокости у женщин и собак").

"С первых секунд фильма, с первых нот мелодии сердце сжимается и начинает рваться на части от истории, рассказанной в фильме и от того, что в ту реку больше не войти и то время уже не вернуть", — из отзывов пользователей на фильм на YouTube. В главных ролях Сергей Шакуров и Елена Соловей. Музыка Владимира Дашкевича.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Ленфильм   Мосфильм   Папанов   кино   фильмы   фрейндлих   шакуров   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27
Thomsen Час назад
Я на днях чего-то вспомнил и пересмотрел. Тоже забытый - Дети как дети (1978):

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
dikijjim 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мария Коненкова Полчаса назад
"Сверстницы", "Молодая жена", "Дети Дон Кихота" - подзабытые фильмы? ТС, наверно телевизор давно не включал. Каждый выходные по ТВЦ если не "Сверстницы", то "Молодая жена", "Детей.." заездили по "Доверию". Остальные да, подзабыты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vlamir Полчаса назад
"Друг" - это нечто! Рекомендую для семейного просмотра!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо 54 минуты назад
На Ютубе подписался на все советские киностудии, просмотр бесплатный-теперь очевидно это народное достояние. Одесская киностудия не выпилила свои советские творения и они так же доступны.
Советую и рекомендую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl Час назад
по телику ни разу не видел. только в кинотеатре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Час назад
Отличная подборочка на праздники, спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl Час назад
Соше дшие с небе с 86г, его и раньше не очень то крутили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl 2 часа назад
но такое под вопросом для просмотра, только людям с очень устойчивой психикой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl 2 часа назад
тоже давно не показывали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
"Молодую жену" чуть ни каждый выходной по ТВ показывают. Фильм замечательный. И никак не подзабытый. Остальные - да, редко транслируют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Thomsen 2 часа назад
<В этой комедийно-фантастической трагедии>

Речь о фильме "Друг"....Эпитет "комедийный" тут явно лишний. Да и "фантастический", наверное, тоже. Тяжёлый фильм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake На "Мосфильме" воссоздали квартиру из фильма "Ирония судьбы" На "Мосфильме" воссоздали квартиру из фильма "Ирония судьбы" Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой 11 классных детективных фильмов и сериалов 11 классных детективных фильмов и сериалов Лучшие комедийные фильмы 2020-2021 Лучшие комедийные фильмы 2020-2021 Интересное о фильме "Интердевочка" Интересное о фильме "Интердевочка"
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10436



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Александр Шурепов: как сотрудник СМЕРШа нашёл своих дочерей в донорской группе нацистов
2
51
Александр Шурепов: как сотрудник СМЕРШа нашёл своих дочерей в донорской группе нацистов
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
401
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
Набирающие популярность в сообществах
Спорный спорт: почему шахматы принято считать спортом?
0
5
Спорный спорт: почему шахматы принято считать спортом?
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах&nbsp;
2
9
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах 
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Женщины...
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#Ynews#кино#подборка#приколы#фильм#фотографии#добрые видео
#фото#люди#новый год#ватермарк#позитив#в мире#СССР#автомобили#автомир#собака
#интересно#животные#картинки#прикол#смешные#интересное#познавательно#дтп#прикольные#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться