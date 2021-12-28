10 подзабытых советских фильмов, которые стоит посмотреть

Читатели журнала "Советский экран" назвали эту картину Леонида Менакера (самая известная его режиссёрская работа - "Жаворонок", на который потом сделали ремейк "Т-34") лучшим фильмом 1980 года.

По сюжету молодая девушка выходит замуж за вдовца с дочерью назло парню, променявшего её на другую. Мужу и его молодой жене через многое придётся пройти, чтобы жили они долго и счастливо.