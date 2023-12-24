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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
24 декабря 2023 21:49
Метки: СССР   история   фото   
417
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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7  комментариев
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Борис Карабанов 3 часа назад
Хорошая штука были "Метеоры" и "Ракеты" - быстро, удобно. Но, уж, очень шумно. Выходишь через пару часов и голова гудит.
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iskra 2 часа назад
Интересно,в современной армии осталась эта процедура?
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iskra 2 часа назад
Какая-то странная мензурка,ни разу такой не видел..
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