Снегурочки в ритме рекорда: в Кемерово прошел самый массовый снегурко-хоровод в истории

"Наш Президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Он начинается с прекрасного праздника - Нового года, который мы традиционно отмечаем всей семьей и ждем чуда. Ждем, когда придут Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня здесь я увидел столько Снегурочек и словно превратился в маленького ребенка, который радуется и восхищается", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пока зрители ожидали начала массового хоровода, они могли пофотографироваться с ростовыми куклами мультгероев и сказочных персонажей или принять участие в народных развлечениях: поиграть в зимний волейбол или перепрыгнуть через веревку.