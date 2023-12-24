Снегурочки в ритме рекорда: в Кемерово прошел самый массовый снегурко-хоровод в истории

23 декабря в кемеровском спорткомплексе "Кузбасс-Арена" произошло удивительное событие: самый массовый хоровод Снегурочек, который был внесен в Книгу рекордов России.
Более тысячи семьдесят Снегурочек со всего региона собрались вокруг крупнейших спортивных объектов за Уралом. Все, кто пришел на Олимпийскую площадь Кемерова в костюмах внучек Деда Мороза, стали участниками российского рекорда.
Официальный регистратор книги "Рекорды России" зафиксировал этот результат. Хоровод начался от Ледового дворца "Кузбасс" и завершился напротив главного входа в спорткомплекс "Кузбасс-Арена".
Участники хоровода оказались разношерстными: здесь были и дети, и энергичные молодые студенты, и работники культуры, а также пенсионеры. Самой взрослой участнице Снегурочке, Зое Плотниковой, исполнилось 101 год. Она пришла присоединиться к хороводу со своей правнучкой Лизой и внучкой Анастасией.
Сразу после установления рекорда были объявлены результаты Первого всекузбасского конкурса "Снегурочек". Победительницей стала Анастасия Полухина из Топкинского округа. Ей вручили кокошник, выполненный вручную мастерицей из Прокопьевска Еленой Легковой, сертификат на пошив костюма, а также путевку в Кострому - в гости к главной Снегурочке России.
"Наш Президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Он начинается с прекрасного праздника - Нового года, который мы традиционно отмечаем всей семьей и ждем чуда. Ждем, когда придут Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня здесь я увидел столько Снегурочек и словно превратился в маленького ребенка, который радуется и восхищается", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Пока зрители ожидали начала массового хоровода, они могли пофотографироваться с ростовыми куклами мультгероев и сказочных персонажей или принять участие в народных развлечениях: поиграть в зимний волейбол или перепрыгнуть через веревку.
Рекорд Снегурочки был установлен под мелодию самой новогодней песни в нашей стране - "В лесу родилась ёлочка", которой в этом году исполнилось 120 лет.
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