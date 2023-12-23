Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Деды Морозы с транспарантом "Все будет хорошо", у здания Государственной Думы РФ. Москва, 30 декабря, 1998 года.
7.
Звезда "Полицейской академии" Джордж Гейнс в Санкт-Петербурге, 1992 год.
8.
14.
Алкогольный ассортимент в одном из ларьков, 1990-е годы. Слева стоит водка водка «Жириновский».
19.
Люди стоят в очереди в сберкассу, 1991 год.
22.
Николай Караченцов и Крис Кельми после теннисного матча в товарищеском турнире «Большая шляпа». Москва, 1993 год.
Источник:
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