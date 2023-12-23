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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
23 декабря 2023 21:31
Метки: Россия   СССР   история   фото   
798
37

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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7  комментариев
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3k
Fiverknot 2 часа назад
Листая эти фото мечтаешь встретить на них кого-то из своих знакомых, друзей или даже родственников. Очень приятно бывает найти какие-нибудь старые фото с собой, родителями или родственниками, которые никогда не видел.
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14k
gavrosh Час назад
Эх где мои девчонки из 90-х.
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17k
SandMANn Час назад
Тогда в Белоруссии, для меня это были достаточно смутные беспредельные времена (впрочем, я в основном был на работе (в/ч 63760 и 140РЗ). Конечно, талоны&очереди&обесценивание не только заработка (накоплений), но и морали и пр. позор... почувствовал конкретно. Хотя, ностальгия по прошедшей молодости и семейным радостям присутствует тоже. За пост – спасибо.
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34k
Юр21 2 часа назад
Тогда к Новому году фильмы музыкальные снимали, шоу делали..., а теперь по телевизору одно унылое говно с натянутыми улыбками и искусственным смехом.
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21k
babuby 2 часа назад
10. Ретушёру - руки поотрывать за такое!
15. Ведь могли-же сделать интересное шоу! А потом скатились в .... Эх...
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346
iskra 2 часа назад
Похоже,за 30 лет ничего не изменилось..
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9k
sedoisever 2 часа назад
Там скорее 1,3 поклонницы. )
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