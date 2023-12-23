Розовый туман напугал жителей Бугульмы

Помните песню про сиреневый туман? Так вот, жители города Бугульмы в Татарстане стали свидетелями еще более уникального природного явления - розового тумана.
Это необычное природное явление произошло 22 декабря, когда утром жители города увидели, что весь город оказался укутанным розовым туманом. Публикации снимков этой природной необычности заполнили социальные сети. Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев высказал свои размышления относительно этого загадочного явления.
Он признал, что определить точную причину этого феномена достаточно сложно. По его мнению, погоду в данном регионе определяет циклон, что может приводить к образованию туманов. Однако Переведенцев также добавил, что данное явление может быть связано с резким изменением температуры. "Сейчас среднесуточная температура должна быть около минус 8 градусов, но на самом деле она на 12 градусов выше нормы", — отметил он.
Представители администрации Бугульмы поддержали эту точку зрения. "Вероятно, это естественное явление", — заявили специалисты, в последние два дня температура в Бугульме была выше нуля, а минувшей ночью "резко упала до отрицательных значений".
Представители министерства экологии заявили, что у них нет информации о причинах данного явления, и при этом заметили, что горожане жалоб на странный туман не присылали. В гидрометцентре и вовсе сообщили, что туман был зафиксирован на метеостанции, но нет достоверных данных о том, был ли он розовым. "На метеостанции наблюдался обычный туман", — пояснили в пресс-службе.
Вот такой он настоящий розовый рай для Барби из татарской версии Blade Runner 2049.
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Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает...