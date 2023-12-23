Розовый туман напугал жителей Бугульмы

Представители министерства экологии заявили, что у них нет информации о причинах данного явления, и при этом заметили, что горожане жалоб на странный туман не присылали. В гидрометцентре и вовсе сообщили, что туман был зафиксирован на метеостанции, но нет достоверных данных о том, был ли он розовым. "На метеостанции наблюдался обычный туман", — пояснили в пресс-службе.

Вот такой он настоящий розовый рай для Барби из татарской версии Blade Runner 2049.