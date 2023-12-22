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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
22 декабря 2023 21:32
Метки: СССР   история   фото   
449
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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10  комментариев
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17k
SandMANn 2 часа назад
За пост спасибо. Понимаю, что не в тему, но всё же...
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10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
А чего не узнать-то? Кинокамера Пентафлекс
По-моему, восьмёрка.
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49
Navygator Час назад
Сасибо, ТС!
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18k
Nikita 2 часа назад
<<... Наша Маша громко плачет. Или.
Наша Маша плачет, горько! Ты понимаешь?! Это ж поэзия, это ж БЫЛИНЫ, МАМКИНА НОРКА!... >>
© Янычар
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5k
Lexx 2 часа назад
7. Кусто?
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