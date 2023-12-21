А чего сразу крестами мериться?! Тест: Швеция или Финляндия

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Насколько хорошо вы разбираетесь в Фенноскандии? Всё верно... Ведь Финляндия не является частью Скандинавии. Географический тест без политоты и разжигания.
Пожалуйста, давайте в этом посте обойдёмся без политики, я вас очень прошу...
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Чего-то совсем простенький тест в этот раз. Хотя может это для меня легко, так как я там все вдоль и поперек объездил...