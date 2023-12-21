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А чего сразу крестами мериться?! Тест: Швеция или Финляндия

А чего сразу крестами мериться?! Тест: Швеция или Финляндия

Автор:
21 декабря 2023 17:59
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Северная Европа   Тесты   Фенноскандия   Финляндия   Швеция   страны   тест   
684
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Насколько хорошо вы разбираетесь в Фенноскандии? Всё верно... Ведь Финляндия не является частью Скандинавии. Географический тест без политоты и разжигания.
Пожалуйста, давайте в этом посте обойдёмся без политики, я вас очень прошу...

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Метки: Северная Европа   Тесты   Фенноскандия   Финляндия   Швеция   страны   тест   
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1  комментарий
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Кыся 11 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 10. Вы легко отличите финна от шведа, а шведа от финна.

Чего-то совсем простенький тест в этот раз. Хотя может это для меня легко, так как я там все вдоль и поперек объездил...
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Бернгард Кёне

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