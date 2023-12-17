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Прогулка по Москве 1995 года

Прогулка по Москве 1995 года

Автор:
17 декабря 2023 21:47
Метки: Россия   интересно   история   фото   
409
32

Сегодня у нас по плану 1995 год.

Давайте вместе вспомним, какой тогда была Москва.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   интересно   история   фото   
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8  комментариев
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2k
Шерхан 2 часа назад
Комментарий к фото
M70A - мой первый телефон. Конечно же из бэушных потеряшек купленый в 98м или 99м... Страшно вспомнить минута - 59 центов без ндс. Но 5 или 9 бесплатных секунд решали)))
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7k
Allmaster 44 минуты назад
ммм. девчонки, стоят в сторонке...
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811
MaKa1503 Час назад
Фотографии со вкусом проданной Родины...
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6k
satra 2 часа назад
30.
Не "Синий Зуб", а "Стекляшка". И его так и не достроили :)
Сейчас здание и территорию отдали РАНХИГСу, что-то ковыряют, но так - вяло.
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36k
albedo 2 часа назад
К сожалению Москва 90-х у меня больше ассоциируется с этим:
Кстати - Горбушка еще была в парке на площади при ДК им. Горбунова - отсюда и Горбушка.
А на фото торговля бытовой техникой у завода Рубин.
У метро Багратионовская.
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2k
Rom 2 часа назад
Прикольно, как в те годы все западные "бомонды" и представители "королевства" ездили в Россию. Типа с визитом, типа посмотреть, как там у вас.... Типа мы то только в театр, мы только про улице пройтись.....
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58k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну и уе*ища...)
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