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Сегодня у нас по плану 1995 год.
Давайте вместе вспомним, какой тогда была Москва.
Интересного вам просмотра!
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3.
Тверская, тогда выглядела вот так. Парковка на тротуаре - да запросто! Повесить огромную рекламу "Панасоника" на дом? Всегда пожалуйста!
6.
Простор вокруг Курского вокзала. Совсем скоро начнётся строительство Атриума и этот вид исчезнет навсегда.
11.
Москву постепенно начали заполонять пробки. И власти города вдруг осознали, что это огромная проблема. На фото - пробка на Земляном Валу.
12.
МКАД тогда был преимущественно трёхполосным и эти три полосы не справлялись с выросшим транспортным потоком совершенно.
13.
Поэтому было решено начать его глобальное расширение. На фото - район будущей развязки с Каширским шоссе.
25.
Начинают появляться сотовые телефоны, которые похожи именно на телефоны, а не на устройства связи с межгалактическими цивилизациями.
Ну и, само собой, появилась реклама первых сотовых компаний. Не все из них дожили до настоящего времени, но вот "Билайн" смог.
29.
Около станции метро "Юго-Западная" строится здоровенный деловой центр "Зенит", или как его назовут в народе "Синий Зуб".
31.
Легендарный сарайчик. Именно так выглядел первый магазин "Перекрёсток" не только в Москве, но и во всей России.
Кто ж знал, что через 25 лет сеть "Перекрёстков" и "Пятёрочек" заполонит абсолютно всю Россию? Кстати, находился этот магазинчик в Митино.
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Не "Синий Зуб", а "Стекляшка". И его так и не достроили :)
Сейчас здание и территорию отдали РАНХИГСу, что-то ковыряют, но так - вяло.
Кстати - Горбушка еще была в парке на площади при ДК им. Горбунова - отсюда и Горбушка.
А на фото торговля бытовой техникой у завода Рубин.
У метро Багратионовская.