FISHKINET
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 декабря Мемы из соцсетей. Свежак за 17 декабря Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как... «Ты чего такой борзый?»: тренера детской хоккейной команды уволили после того, как он избил коллегу во время матча «Ты чего такой борзый?»: тренера детской хоккейной команды уволили... Прогулка по Москве 1995 года Прогулка по Москве 1995 года Лось популярно объяснил автомобилистке, что, вообще-то, он олень Лось популярно объяснил автомобилистке, что, вообще-то, он олень 18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все времена не жалели денег на красоту 18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все... Почему коты орут, а собаки попрошайничают? Почему коты орут, а собаки попрошайничают? Кровожадный убийца? Нет, любитель питахайи! Кровожадный убийца? Нет, любитель питахайи! Чердачное перекрытие не выдержало веса девочки-подростка Чердачное перекрытие не выдержало веса девочки-подростка Что интересного происходило во время съемок фильма "Финист - Ясный сокол" Что интересного происходило во время съемок фильма "Финист - Ясный... С милым рай и в коробке: мопс доказал, что любящим жилплощадь не важна С милым рай и в коробке: мопс доказал, что любящим жилплощадь не важна На Каспии пограничники спасли запутавшегося в браконьерских сетях тюленя На Каспии пограничники спасли запутавшегося в браконьерских сетях... 11 зарубежных ностальгических фильмов про Рождество и Новый год 11 зарубежных ностальгических фильмов про Рождество и Новый год Необычный способ избавиться от болей в спине практикуют китайские пенсионеры Необычный способ избавиться от болей в спине практикуют китайские... 10 самых бредовых рекордов из Книги рекордов Гиннеса за 2023 год 10 самых бредовых рекордов из Книги рекордов Гиннеса за 2023 год Монашка остановила двух воров Монашка остановила двух воров 93-летняя бабушка чистит снег и заряжает своим примером соседей 93-летняя бабушка чистит снег и заряжает своим примером соседей Илон Маск рассказал, есть ли в нашей галактике разумные существа Илон Маск рассказал, есть ли в нашей галактике разумные существа
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
17 декабря 2023 21:38
Метки: СССР   история   фото   
339
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
88k
Taras Kozalupko 7 часов назад
Можно было и подписать - Олег Попов, солнечный клоун. В гостях у родителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
58k
dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
Красивая девчонка, и чето выглядит прям современно как то))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1057450



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#фильм#зима#подборка#соцсети#актеры#съемка
#животные#кино#снег#Прикол#ученые#милота#природа#Россия#кошка
#Юмор#история#в мире#собака#забавно#СССР#Еда#Москва#роль
От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться