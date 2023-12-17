Мемы из соцсетей. Свежак за 17 декабря

Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как...

«Ты чего такой борзый?»: тренера детской хоккейной команды уволили...

Прогулка по Москве 1995 года

Лось популярно объяснил автомобилистке, что, вообще-то, он олень

18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все...

Почему коты орут, а собаки попрошайничают?

Кровожадный убийца? Нет, любитель питахайи!

Чердачное перекрытие не выдержало веса девочки-подростка

Что интересного происходило во время съемок фильма "Финист - Ясный...

С милым рай и в коробке: мопс доказал, что любящим жилплощадь не важна

На Каспии пограничники спасли запутавшегося в браконьерских сетях...

11 зарубежных ностальгических фильмов про Рождество и Новый год

Необычный способ избавиться от болей в спине практикуют китайские...

10 самых бредовых рекордов из Книги рекордов Гиннеса за 2023 год

Монашка остановила двух воров

93-летняя бабушка чистит снег и заряжает своим примером соседей