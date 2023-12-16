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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
16 декабря 2023 22:01
Метки: СССР   история   фото   
203
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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17  комментариев
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Илья Час назад
Уважаю Россию и жду территориальной целостности с ней у нас в Латвии. Просто мечтаю об этом!
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Бокс" или "полубокс"?
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iskra Борис Карабанов Полчаса назад
Это просто отдельная челка. Меня так никогда не стригли ни под "бокс",ни под "полубокс".
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