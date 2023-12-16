Прогулка по Санкт-Петербургу 1995 года

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Сегодня у нас по плану 1995 год.
Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
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4.
Праздничная церемония открытия Австрийской площади, что на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Мира.
9.
А на Кленовой улице рядом с домом Офицерского корпуса тогда можно было посидеть вот в таком трамвае-кафе.
10.
А вот так тогда в Петербурге обозначали причалы. Ну или, как минимум, этот конкретный, на набережной Мойки, так выделялся.
12.
А таким тогда был перекрёсток улиц Есенина и Сикейроса. В течение ближайших 10 лет все пустыри тут будут застроены.
14.
Москвича на "девятке" остановили на углу Невского и Литейного проспектов для проверки документов.
15.
Трамвай на Дворцовом проезде. Одно из последних фото трамвая на этом участке - уже весной 1996 года движение здесь закроют.
19.
Старый Ташкентский путепровод через железнодорожные пути Варшавского направления.
В 2002 году его обновят, а сейчас он уже снесён, потому что путей больше нет, а на их месте построили жилые комплексы.
21.
На набережной Крюкова канала ещё стоит Дом Культуры имени Первой Пятилетки.
Снесут его ровно через 10 лет для строительства второй сцены Мариинского театра.
22.
Проспект Энгельса в районе улицы Шостаковича (чуть правее) тогда был совершенно глухим местом.
Машин практически нет и никаким "Гранд Каньоном" ещё и не пахнет.
25.
Набережная Обводного канала в районе Царскосельского железнодорожного моста тогда выглядела очень не очень.
В те годы здесь шёл очень вялотекущий ремонт, благодаря которому набережная приобрела вид как после апокалипсиса.
27.
Зал научно-технической и технической документации в здании Российской национальной библиотеки на углу Невского и Садовой.
28.
Внутри клуба "Гора", который располагался в помещениях бывшего кинотеатра "Север", что на Обводном канале.
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