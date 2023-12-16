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Прогулка по Санкт-Петербургу 1995 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1995 года

Автор:
16 декабря 2023 22:00
Метки: Россия   интересно   история   фото   
364
30

Сегодня у нас по плану 1995 год.

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   интересно   история   фото   
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2  комментария
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3k
Fiverknot Час назад
Кто нам весь месяц постил про неубранный снег в Петербурге, посмотрите, раньше убирали))
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3k
Fiverknot Час назад
Кто нам весь месяц постил про неубранный снег в Петербурге, посмотрите, раньше убирали))
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