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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
16 декабря 2023 21:44
Метки: Россия   СССР   история   фото   
561
38

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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12  комментариев
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341
iskra 3 часа назад
Что бы знать, насколько власть интересует мнение народа,достаточно посмотреть официально обнародованные результаты референдума по сохранению СССР..
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Как только ради дешевых понтов, не издевались над ЯВА 638! Уродывали как могли! Задирали задницы, расстопыривали глушаки, делали "литые" обода! Видел даже ЯВУ с приборной панелью от "запора"! Ужас!
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67k
doker 3 часа назад
Мы пили спирт рояль... Нафиг водка.
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23k
homerchik 3 часа назад
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341
iskra doker 3 часа назад
Х\З,может в организациях выдавали на служебную аппаратуру? Так-то уже интернет был,и копьютеры вполне доступные. Я себе в 2000-м купил.
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