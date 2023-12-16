Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
3.
«Брачное агентство» с каталогом молодых русских девушек для богатых иностранцев. Москва. 1994 год.
5.
17 марта 1991 года состоялся Референдум СССР о сохранении Союза Советских Социалистических республик. «ЗА» – 78%.
7.
Девушка позирует в автомобиле ВАЗ-2110 представленный на Московском международном автосалоне ЛогоВАЗ-Манеж-93
8.
Официант позирует перед выполнением заказа в баре гостиницы “Вилла Переделкино”, бывшая дача ЦК ВЛКСМ, 1992 год
19.
Таллин. Эстония, 1997 год
31.
Молодая женщина с ребёнком. Санкт-Петербург, 1992 год.
35.
Сергей Бодров вместе с хоккеистами «Питтсбурга»
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