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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
14 декабря 2023 21:32
Метки: СССР   история   фото   
281
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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8  комментариев
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348
iskra 5 часов назад
Мдяя.. Помню, [мат] с такими. Считали себя крутизной. По факту - за базар не ответили..
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400
Zmey8838 3 часа назад
На "Ракете" флаг Российский
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