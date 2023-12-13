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Часы родом из СССР - наручные!

Часы родом из СССР - наручные!

Автор:
13 декабря 2023 14:08
Сообщество : СССР
Метки: СССР   наручные часы   наручные часы в СССР   часы   
561
4

Думаете, что это настольные часы или вообще будильник? Ошибаетесь...


Эти электронные часы разрабатывал в 80-е коллектив минского завода «Интеграл». Специально для водителей - мол, за рулем проще посмотреть время не поворачивая руку к себе. Дисплей размещался в передней части часов, а не сверху.


Работа над "водительской" моделью не была закончена, в серийное производство их не запустили. Почему - неизвестно. Остались только пробные экземпляры. Но название часам придумать успели - «Погоня-М». Очень необычно.


«Погоня-М» не единственная попытка сделать подобные часы. Спустя несколько лет, в конце 70-х, там же, на минском "Интеграле", разрабатывался еще один образец - специально к Олимпиаде-80. Он тоже не был запущен в производство.


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Метки: СССР   наручные часы   наручные часы в СССР   часы   
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9  комментариев
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Lehoia 2 часа назад
Видел такие вживую, впечатления на тот момент не произвели никакого, тем более, что ходил тогда вот с такими.
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ivandike 18 минут назад
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Б.Касторский 3 часа назад
Это лишь реплика часов Synchronar, выпущенных в 70-е годы. После некоторые фирмы занимались выпуском подобных "водительских" часов.
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188
ruslan d 3 часа назад
Странная тема , но в коллекцию такие можно заиметь )))
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iskra 3 часа назад
Угу. Для водителей.. Руку поворачивать неудобно,а другой рукой кнопку нажимать удобно..
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