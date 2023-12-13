Часы родом из СССР - наручные!

Думаете, что это настольные часы или вообще будильник? Ошибаетесь...
Эти электронные часы разрабатывал в 80-е коллектив минского завода «Интеграл». Специально для водителей - мол, за рулем проще посмотреть время не поворачивая руку к себе. Дисплей размещался в передней части часов, а не сверху.
Работа над "водительской" моделью не была закончена, в серийное производство их не запустили. Почему - неизвестно. Остались только пробные экземпляры. Но название часам придумать успели - «Погоня-М». Очень необычно.
«Погоня-М» не единственная попытка сделать подобные часы. Спустя несколько лет, в конце 70-х, там же, на минском "Интеграле", разрабатывался еще один образец - специально к Олимпиаде-80. Он тоже не был запущен в производство.
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