Часы родом из СССР - наручные!

Работа над "водительской" моделью не была закончена, в серийное производство их не запустили. Почему - неизвестно. Остались только пробные экземпляры. Но название часам придумать успели - «Погоня-М». Очень необычно.

«Погоня-М» не единственная попытка сделать подобные часы. Спустя несколько лет, в конце 70-х, там же, на минском "Интеграле", разрабатывался еще один образец - специально к Олимпиаде-80. Он тоже не был запущен в производство.