FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3429 постов • 445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Президент турецкого футбольного клуба напал на арбитра

Президент турецкого футбольного клуба напал на арбитра

Автор:
12 декабря 2023 13:06
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   арбитр   нападение   скандал   футбол   чемпионат Турции   
1754
1
2

После инцидента все матчи чемпионата Турции приостановили на неопределённый срок.

Невероятные страсти бушуют в турецком футболе. Вчера, после окончания 15-го тура чемпионата Турции, в котором встречались клубы "Ризеспор" и "Анкарагюджю", президент последнего, Фарук Коджа, выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил главного арбитра Халила Мелера кулаком в лицо. Тот упал на газон, после чего сопровождающие Коджы нанесли ему ещё несколько ударов ногой в голову.


Скандал, как нетрудно догадаться, получился невероятно громким. Турецкая футбольная федерация (TFF) сразу выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о переносе матчей во всех лигах на неопределенный срок.


"Мы решительно осуждаем бесчеловечное и подлое нападение на арбитра матча с лицензией FIFA. Мы следим за состоянием его здоровья и желаем скорейшего выздоровления.


Эта гнусная атака была совершена не только против арбитра, но и против всех участников турецкого футбола. По решению совета директоров, матчи во всех лигах отложены на неопределенный срок", — говорится в официальном заявлении TFF.

Фарук Коджа и многие его подопечные посчитали, что судья продажная несправедливо засудил "Анкарагюджю". Арбитр в первом тайме отменил гол нападающего Али Соу, права на которого, к слову, принадлежат ФК "Ростов". А в начале второго и вовсе удалил его с поля. В конце встречи Халил Мелер добавил время ко второму тайму, благодаря которому игрок "Ризеспора" Адольфо Гайча, взятый в аренду у московского ЦСКА, сравнял счёт. Встреча между командами завершилась вничью — 1:1.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что после инцидента задержаны два человека, а президент "Анкарагюджю" пока находится в больнице по неизвестным причинам (спрятался в домике).


"Фарук Коджа находится на лечении в больнице под наблюдением наших сил безопасности. После лечения будут проведены процедуры задержания. По указаниям госпрокуратуры запада Анкары, задержаны К. Ч. и Ш.Ш., участвовавшие в нападении на судью", — заявил глава МВД Турции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   арбитр   нападение   скандал   футбол   чемпионат Турции   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
408
danieldewitte 2 часа назад
Турок и чурка родственные слова.
По срокешнику этим макакам, делов то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 9 минут назад
И куча футболистов захотела пробить свой 11-ти метровый головой арбитра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
beshh 13 минут назад
Не оправдываю действия тренера, но продажных судей на мыло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ли Харви Освальд 45 минут назад
У кебабов теперь могут Евро-2032 отобрать, вот они и забегали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Marlboro 47 минут назад
"Меня раздражает ваша розовая кофточка" сказал Киркоров и бросился с кулаками на судью :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 53 минуты назад
"Добрейшей души человек...", а мог и на мыло судью пустить :) Классический фингал получился :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Linuksoid Час назад
Давно пора этих судей пи*дить, но не руками, а арматурой, чтоб у них все взяточные руки переломаны были. Скольким людям они жизнь портят. Я поэтому спорт и не смотрю, ибо одна политика и деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
Серега Час назад
"10 августа на любительском турнире Широков избил судью Никиту Данченкова ударил кулаком в лицо и попытался добить ногами. Роман вскипел из-за того, что реф сначала не поставил пенальти в пользу его команды, а затем показал ему красную карточку за брань."
Напоминание для всех нациков,что написали и будут писать,про турецких чурок и прочее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 2 часа назад
А чего еще ждать от тупой турецкой свиньи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

188446



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Набирающие популярность в сообществах
Какой хулиганский сленг в 80-х был популярен
Какой хулиганский сленг в 80-х был популярен
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Решение по Олимпиаде вынесено
Решение по Олимпиаде вынесено
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пентхаус для масла

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Прикол#авто аварии#позитив#забавно#история#Еда#закон
#интересно#автомобили#Юмор#ДТП#кино#США#улыбнуло#фильм#Ynews#штраф
#животные#автомир#люди#аварии#интересное#факты#Автовсячина#дети#собака#ГИБДД
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре Юный вратарь футбольного клуба в Подмосковье стал жертвой нападения мигрантов Юный вратарь футбольного клуба в Подмосковье стал жертвой нападения мигрантов Футбольного судью отстранили от матча за отказ пожать руку помощнице Футбольного судью отстранили от матча за отказ пожать руку помощнице В Челябинске футболист избил судью из Камеруна В Челябинске футболист избил судью из Камеруна Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со спортсменкой Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со...

На что жалуетесь?

Вернуться