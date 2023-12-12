Президент турецкого футбольного клуба напал на арбитра

Невероятные страсти бушуют в турецком футболе. Вчера, после окончания 15-го тура чемпионата Турции, в котором встречались клубы "Ризеспор" и "Анкарагюджю", президент последнего, Фарук Коджа, выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил главного арбитра Халила Мелера кулаком в лицо. Тот упал на газон, после чего сопровождающие Коджы нанесли ему ещё несколько ударов ногой в голову.





Скандал, как нетрудно догадаться, получился невероятно громким. Турецкая футбольная федерация (TFF) сразу выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о переносе матчей во всех лигах на неопределенный срок.



