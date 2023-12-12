Президент турецкого футбольного клуба напал на арбитра

После инцидента все матчи чемпионата Турции приостановили на неопределённый срок.
Невероятные страсти бушуют в турецком футболе. Вчера, после окончания 15-го тура чемпионата Турции, в котором встречались клубы "Ризеспор" и "Анкарагюджю", президент последнего, Фарук Коджа, выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил главного арбитра Халила Мелера кулаком в лицо. Тот упал на газон, после чего сопровождающие Коджы нанесли ему ещё несколько ударов ногой в голову.
Скандал, как нетрудно догадаться, получился невероятно громким. Турецкая футбольная федерация (TFF) сразу выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о переносе матчей во всех лигах на неопределенный срок.
"Мы решительно осуждаем бесчеловечное и подлое нападение на арбитра матча с лицензией FIFA. Мы следим за состоянием его здоровья и желаем скорейшего выздоровления.
Эта гнусная атака была совершена не только против арбитра, но и против всех участников турецкого футбола. По решению совета директоров, матчи во всех лигах отложены на неопределенный срок", — говорится в официальном заявлении TFF.
Источник:
Фарук Коджа и многие его подопечные посчитали, что судья
продажная несправедливо засудил "Анкарагюджю". Арбитр в первом тайме отменил гол нападающего Али Соу, права на которого, к слову, принадлежат ФК "Ростов". А в начале второго и вовсе удалил его с поля. В конце встречи Халил Мелер добавил время ко второму тайму, благодаря которому игрок "Ризеспора" Адольфо Гайча, взятый в аренду у московского ЦСКА, сравнял счёт. Встреча между командами завершилась вничью — 1:1.
Источник:
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что после инцидента задержаны два человека, а президент "Анкарагюджю" пока находится в больнице по неизвестным причинам (спрятался в домике).
"Фарук Коджа находится на лечении в больнице под наблюдением наших сил безопасности. После лечения будут проведены процедуры задержания. По указаниям госпрокуратуры запада Анкары, задержаны К. Ч. и Ш.Ш., участвовавшие в нападении на судью", — заявил глава МВД Турции.
Источник:
- Неизвестные с ножами напали на игроков лондонского "Арсенала"
- В Челябинске футболист избил судью из Камеруна
- "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре
- Роман Широков избил судью во время матча любительских команд
- Польские фанаты освистали вставших на одно колено английских футболистов
По срокешнику этим макакам, делов то.
Напоминание для всех нациков,что написали и будут писать,про турецких чурок и прочее.