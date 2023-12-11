Птицы-медоуказчики научились распознавать языки местных африканских племен

Чтобы узнать больше о том, как люди и птицы взаимодействуют между собой, международная команда ученых из Калифорнийского университета (США) и Кейптаунского университета (ЮАР) отправилась с двумя группами опытных африканских охотников за медом. В первую вошли представители народности хадза в Танзании, во вторую — охотники народности яо в Мозамбике. Расстояние между этими двумя странами составляет более тысячи километров.

В обоих местностях исследователи воспроизводили заранее записанные птичьи звуки, издаваемые представителями двух племен. Это сделали специально, чтобы посмотреть, как птицы одного и того же вида реагируют на одинаковые призывы на разных языках. Хадза зазывает пернатых помощников мелодичным свистом, а яо — громкой вибрирующей трелью.

В Танзании, когда ученые включали местные звуки хадза, медоуказчики отвечали на них в 81% случаев. Когда же исследователи ставили «чужие» звуки — яо, — птицы реагировали на них лишь в 24% случаев.

В Мозамбике наблюдалась практически одинаковая картина. Когда включали местные звуки яо, медоуказчики откликались в 75% случаев, а когда хадза — в 25%.



