Последняя трапеза динозавра возрастом 75 млн лет

Но вот что интересно: в его желудке нашли задние лапы двух небольших динозавров под названием Citipes.

"Теперь мы знаем, что молодые тираннозавры охотились на маленьких детёнышей динозавров", - пояснила доктор Зеленицки.

Пищевые привычки по мере взросления менялись. Итак, если семилетний горгозавр ест детенышей Citipes, то чем будет питаться взрослая особь? Судя по останкам и следам укусов на костях, учёные пришли к выводу, что они питались крупными растительноядными динозаврами, например, бронтозаврами.