FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2074 поста • 750 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Последняя трапеза динозавра возрастом 75 млн лет

Последняя трапеза динозавра возрастом 75 млн лет

Автор:
11 декабря 2023 08:07
Сообщество : Наука
Метки: горгозавр   желудок   находка   окаменелость   палеонтология   рацион   
2155
7

Динозавры изучаются уже много десятилетий, и каждый шаг к тому, чтобы узнать, какой была их жизнь, - великое благо для науки. Когда палеонтологи нашли останки близкого родственника тираннозавра возрастом 75 млн лет, они не ожидали увидеть нечто настолько удивительное.

По словам исследователей, благодаря сохранности животного и содержимого его желудка мы можем узнать вкусовые предпочтения грозного хищника.

Доктор Дарла Зеленицки из Университета Калгари заявила, что полученные данные являются "убедительным доказательством того, что тираннозавры радикально меняли свой рацион по мере взросления".

×
×

Речь идёт о юном горгозавре, который является близким родственником тираннозавра. На момент смерти ему было около семи лет, вес составлял 330 кг, то есть он ещё не был взрослой особью.

Но вот что интересно: в его желудке нашли задние лапы двух небольших динозавров под названием Citipes.

"Теперь мы знаем, что молодые тираннозавры охотились на маленьких детёнышей динозавров", - пояснила доктор Зеленицки.

Пищевые привычки по мере взросления менялись. Итак, если семилетний горгозавр ест детенышей Citipes, то чем будет питаться взрослая особь? Судя по останкам и следам укусов на костях, учёные пришли к выводу, что они питались крупными растительноядными динозаврами, например, бронтозаврами.

Доктор Франсуа Террьен из Королевского палеонтологического музея Тирелла объяснил BBC, что взрослые тираннозавры были "довольно неразборчивыми едоками", которые хватали крупную добычу, "прокусывая кости и срывая плоть".


Окаменелость была обнаружена в Альберте в 2009 году, и на её препарацию ушли годы. Жертвам горгозавра было меньше 12 месяцев. И он съел лишь самые мясистые части.

У взрослых динозавров этого вида зубы с возрастом становятся более округлыми, похожими на бананы, а у молодых - на лезвия, способные разрезать добычу. Они могли отрывать ноги и проглатывать их целиком.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: горгозавр   желудок   находка   окаменелость   палеонтология   рацион   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

499318



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Грустный конец сказки «принцессы Ленкома» Александры Захаровой: Ссоры с коллегами, суды и тоска
Грустный конец сказки «принцессы Ленкома» Александры Захаровой: Ссоры с коллегами,...
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#забавно#факты#Прикол#люди#познавательно#машина#школа
#животные#история#в мире#кино#природа#милота#фильм#конфликт
#интересно#Россия#СССР#США#брянск#соцсети#полиция#Медведь
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Канадцы показали хорошо сохранившуюся белку из ледникового периода Канадцы показали хорошо сохранившуюся белку из ледникового периода «Это как выиграть Кубок мира по палеонтологии»: Семья нашла на берегу череп кита возрастом 12 миллионов лет «Это как выиграть Кубок мира по палеонтологии»: Семья нашла на берегу череп кита возрастом 12... Палеонтологи нашли самые древние скелеты летучих мышей Палеонтологи нашли самые древние скелеты летучих мышей 9-летний палеонтолог нашла гигантский зуб мегалодона 9-летний палеонтолог нашла гигантский зуб мегалодона Мэри Эннинг – девочка, открывшая миру древних драконов Мэри Эннинг – девочка, открывшая миру древних драконов

На что жалуетесь?

Вернуться