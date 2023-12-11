Последняя трапеза динозавра возрастом 75 млн лет

Динозавры изучаются уже много десятилетий, и каждый шаг к тому, чтобы узнать, какой была их жизнь, - великое благо для науки. Когда палеонтологи нашли останки близкого родственника тираннозавра возрастом 75 млн лет, они не ожидали увидеть нечто настолько удивительное.
По словам исследователей, благодаря сохранности животного и содержимого его желудка мы можем узнать вкусовые предпочтения грозного хищника.
Доктор Дарла Зеленицки из Университета Калгари заявила, что полученные данные являются "убедительным доказательством того, что тираннозавры радикально меняли свой рацион по мере взросления".
Речь идёт о юном горгозавре, который является близким родственником тираннозавра. На момент смерти ему было около семи лет, вес составлял 330 кг, то есть он ещё не был взрослой особью.
Но вот что интересно: в его желудке нашли задние лапы двух небольших динозавров под названием Citipes.
"Теперь мы знаем, что молодые тираннозавры охотились на маленьких детёнышей динозавров", - пояснила доктор Зеленицки.
Пищевые привычки по мере взросления менялись. Итак, если семилетний горгозавр ест детенышей Citipes, то чем будет питаться взрослая особь? Судя по останкам и следам укусов на костях, учёные пришли к выводу, что они питались крупными растительноядными динозаврами, например, бронтозаврами.
Доктор Франсуа Террьен из Королевского палеонтологического музея Тирелла объяснил BBC, что взрослые тираннозавры были "довольно неразборчивыми едоками", которые хватали крупную добычу, "прокусывая кости и срывая плоть".
Окаменелость была обнаружена в Альберте в 2009 году, и на её препарацию ушли годы. Жертвам горгозавра было меньше 12 месяцев. И он съел лишь самые мясистые части.
У взрослых динозавров этого вида зубы с возрастом становятся более округлыми, похожими на бананы, а у молодых - на лезвия, способные разрезать добычу. Они могли отрывать ноги и проглатывать их целиком.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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