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Дальневосточный лесной кот в Приморье

Дальневосточный лесной кот в Приморье

Автор:
10 декабря 2023 14:41
Сообщество : Животные
Метки: Prionailurus bengalensis euptilurus   Амурский лесной кот   Дальневосточный лесной кот   Малые кошки   Приморье   семейство кошачьих   
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Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье показал в Тelegram-канале редкое видео краснокнижного дальневосточного лесного кота на ночной охоте.

На кадрах видно, как хищник высматривает добычу и, заметив что-то в темноте, залегает в засаде.

"Дальневосточный лесной кот <...> достаточно редко попадает в объективы наших фотоловушек, но когда попадается, то устраивает роскошную фотосессию. В этот раз дикий Барсик зафиксирован во время ночной охоты", — говорится в сообщении.


Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства — их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.


В нацпарке уточнили, что лесные коты питаются мышами, полевками, птицами, белками и зайцами.

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Метки: Prionailurus bengalensis euptilurus   Амурский лесной кот   Дальневосточный лесной кот   Малые кошки   Приморье   семейство кошачьих   
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2  комментария
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Navygator 4 часа назад
В 1989м году был знакомый Кот такой. В заливе Стрелок. Руслан Кота звали. Жил он на морском тральщике "Запал" или "Заряд" - уже название ТЩ не помню))
Крабиков мелких и гребешков - как мы семки, лузгал! )))
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7k
Echo 4 часа назад
Вроде и кот, а погладить что то нихрена не хочется
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
28452



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