Дальневосточный лесной кот в Приморье

Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье показал в Тelegram-канале редкое видео краснокнижного дальневосточного лесного кота на ночной охоте.
На кадрах видно, как хищник высматривает добычу и, заметив что-то в темноте, залегает в засаде.
"Дальневосточный лесной кот <...> достаточно редко попадает в объективы наших фотоловушек, но когда попадается, то устраивает роскошную фотосессию. В этот раз дикий Барсик зафиксирован во время ночной охоты", — говорится в сообщении.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства — их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
В нацпарке уточнили, что лесные коты питаются мышами, полевками, птицами, белками и зайцами.
Источник:
- В приморской школе в женском туалете установили камеры видеонаблюдения, картинка с которых транслируется охраннику
- Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой
- В Приморье на камеры видеонаблюдения попали подростки, которые втыкают в скамейку иглы от шприцов
- Жители Уссурийска придумали себе новые развлечения во время наводнения
- Ледяной дождь и море на площади: Приморье накрыл сильнейший циклон
Крабиков мелких и гребешков - как мы семки, лузгал! )))