Дальневосточный лесной кот в Приморье

"Дальневосточный лесной кот <...> достаточно редко попадает в объективы наших фотоловушек, но когда попадается, то устраивает роскошную фотосессию. В этот раз дикий Барсик зафиксирован во время ночной охоты", — говорится в сообщении.

Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства — их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.

В нацпарке уточнили, что лесные коты питаются мышами, полевками, птицами, белками и зайцами.