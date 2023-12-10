В Казахстане МЧС предупредило жителей о 380-градусном морозе

Проснулись, потянулись, посмотрели на градусник за окном и ужаснулись. Ладно, не хотите на градусник смотреть, загляните в телефон, там тоже температуру можно узнать. Например, из уведомлений МЧС. Они-то уж точно врать не будут.
Представляете, как сильно удивились жители севера Казахстана, когда получили рассылку от местного МЧС с предупреждением о надвигающемся морозе. Не каждый день можно такое увидеть. 8 декабря обещало быть ну очень холодным.
А всего лишь один лишний нолик и вовсе добавил жути. Даже на Плутоне и то теплее, там, если верить ученым, бывает -223°C. Хотя, может мчсники так подбодрить народ пытались?
Сообщения потом исправили, за техническую ошибку извинились, но теплее от этого на улице не стало.
Ну а в сети сами казах шутят, что даже несмотря на морозный апокалипсис, на работу все равно идти придется. Вот вам и глобальное потепление.
Источник:
- Житель Казахстана получил жуткое обморожения после недели, проведенной на улице
- С такой зимой и лета не надо!
- Зимний шторм заставил рекордно уменьшить добычу газа в США
- О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей
- На время морозов столичные такси стали бесплатными
Товарищ майор! Температуры -500 по Цельсию не бывает!
Кто сказал?
Ученые говорят!
Для дебилов повторяю: танк СЕКРЕТНЫЙ! Ученые могут и не знать!
На цифровом градуснике было -38.0
Казах точку лишней посчитал.