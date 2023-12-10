В Казахстане МЧС предупредило жителей о 380-градусном морозе

А всего лишь один лишний нолик и вовсе добавил жути. Даже на Плутоне и то теплее, там, если верить ученым, бывает -223°C. Хотя, может мчсники так подбодрить народ пытались?

Сообщения потом исправили, за техническую ошибку извинились, но теплее от этого на улице не стало.

Ну а в сети сами казах шутят, что даже несмотря на морозный апокалипсис, на работу все равно идти придется. Вот вам и глобальное потепление.