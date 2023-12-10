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В Казахстане МЧС предупредило жителей о 380-градусном морозе

В Казахстане МЧС предупредило жителей о 380-градусном морозе

Автор:
10 декабря 2023 06:48
Сообщество : Юмор
Метки: -380   Казахстан   МЧС   Юмор   зима   морозы   рассылка   
1357
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Проснулись, потянулись, посмотрели на градусник за окном и ужаснулись. Ладно, не хотите на градусник смотреть, загляните в телефон, там тоже температуру можно узнать. Например, из уведомлений МЧС. Они-то уж точно врать не будут.

Представляете, как сильно удивились жители севера Казахстана, когда получили рассылку от местного МЧС с предупреждением о надвигающемся морозе. Не каждый день можно такое увидеть. 8 декабря обещало быть ну очень холодным.


А всего лишь один лишний нолик и вовсе добавил жути. Даже на Плутоне и то теплее, там, если верить ученым, бывает -223°C. Хотя, может мчсники так подбодрить народ пытались?

Сообщения потом исправили, за техническую ошибку извинились, но теплее от этого на улице не стало.

Ну а в сети сами казах шутят, что даже несмотря на морозный апокалипсис, на работу все равно идти придется. Вот вам и глобальное потепление.


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Метки: -380   Казахстан   МЧС   Юмор   зима   морозы   рассылка   
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7  комментариев
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7k
Echo 2 часа назад
Товарищи солдаты! Перед вами новый, секретный образец танка. Его броня способна выдержать температуру от -500 до +500 градусов по Цельсию.
Товарищ майор! Температуры -500 по Цельсию не бывает!
Кто сказал?
Ученые говорят!
Для дебилов повторяю: танк СЕКРЕТНЫЙ! Ученые могут и не знать!
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38k
russger 21 минуту назад
И о чём тема, дятло-автор? Обычная опечатка.
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19k
Shtoppi 47 минут назад
видимо тот кто рассылкой этого спама занимался, нехило бухнул и покумарил накануне, вот и налажал на отходняках сидя
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128k
parallax 50 минут назад
Кельвин перевернулся в гробу.
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140
Топор плывёт 59 минут назад
А вы не допускаете, что это была просто опечатка?
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14k
Antique computer Час назад
Выгнали русских - получите неизбежную деградацию всего.
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36k
albedo 2 часа назад
Я думаю, что казах из юрты так видит.
На цифровом градуснике было -38.0

Казах точку лишней посчитал.
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