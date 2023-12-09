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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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7.
Наталья Водянова, 1999 год. Трудное детство было у Натальи. (здесь подробней, советую прочитать: https://vk.com/wall-165061220_119898 )
В 2004 году Наталья Водянова создала международный фонд «Обнажённые сердца» целью которого стало строительство детских игровых площадок в России и других странах, а так-же помощь детям с особенностями развития. При поддержке фонда были созданы «Центр поддержки семьи» в Нижнем Новгороде и «Центр поддержки семьи» в Москве. С начала своей деятельности и до сегодняшнего дня фонд Натальи Водяновой помог десяткам тысяч семей, в которых воспитываются дети с аутизмом и другими нарушениями в развитии.
10.
Первые покупатели шоколадной продукции «Марс». 1991 год
Утром 4 января 1991 года у магазина «Хлеб» на проспекте Калинина, 46 в Москве началась продажа всемирно известного шоколада не менее известной корпорации «Марс»
25.
Киев, Олимпийский стадион. 5 сентября 1998 года.
Отборочный матч Евро-2000. Украина - Россия 3:2. Баннер болельщиков сборной Украины: "Хмельницкое сало лучше российских пельменей. Настучим москалям!"
32.
Александр Цекало и Лолита Милявская с группой "Армия любовников" на праздном мероприятии, Москва 1993 год
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Продал, позже, акции и купил на них.... двд привод. Ну, заработал больше на нем, чем спирт купить. А предприятия нет - кто акции не продал, так ими и любуется. Дикая страна.
Так решили владельцы 51% акций - то ли муниципалитет, то ли федералы.
Факт - предприятию не разрешили выкупить контрольный пакет, типа 51% - для бюджетников.
В 94г пришел "дядя" и забрал 51%. Потом "дядя" провел ряд операций, где организация осталась владеть только офисным зданием. Потом и здание забрал.
Появилось крупное ОАО. Очень крупное. А дивидендов нет.
Был такой, Батурин, он по всероссийскому ТВ, когда не сидел, объяснил :
"- Дивиденды платятся с прибыли, а налог с прибыли - 35%. Мне это надо? Я поставил себе зарплату 3,5 млрд рублей - налог 13%, а прибыли нет и не будет."
Вот так и живёт наша страна - зарплаты низкие, предприятия - убыточные, а буржуй с чиновником (генералом-министром) богатеет.
Поэтому инвестиции, где инвесторам ( мы с вами) нужен доход на акции, в Россию не идут. Нет прибыли - нет инвестиций.
Либо Запад требует контрольный пакет акций компании, где может контролировать доход, на что наши "власти" не идут ( не выгодно чиновникам и конролирующим органам).
В этом и весь сегодняшний "конфликт" с Западом - отсутствие прозрачности.
Если инвестор не может контролировать куда уходят деньги, ему интересно так работать?
Я не финансист, но тут и кухарке всё понятно.