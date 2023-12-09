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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
09 декабря 2023 21:34
Метки: Россия   СССР   история   фото   
845
38

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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10  комментариев
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10k
Гур 3 часа назад
Салтыкова клёвая.
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351
Stes 2 минуты назад
8. Интересно, а сколько литров с каждого ваучера чубайсу и его патронам отстегивалось?
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Stes 7 минут назад
6. Сейчас и бабка была бы таджичкой
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DDM Час назад
Если бы написали, что это неизвестное фото молодой Мэрилин Монро - я бы поверил!
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67k
doker 2 часа назад
Выкупил на 2 ваучера акции своего предприятия. Предприятию кирдык, перекупили. Коллектив - 49%, 51% - "государству", согласно ЗАКОНА!
Продал, позже, акции и купил на них.... двд привод. Ну, заработал больше на нем, чем спирт купить. А предприятия нет - кто акции не продал, так ими и любуется. Дикая страна.
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367
iskra doker Час назад
Вложил ваучер в завод. До сих пор, как акционеру каждый год приходит отчет - "согласно решению акционеров,решено всю прибыль по акциям направить на расширение производства"..
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67k
doker 2 часа назад
Задал поиск по фото в яндексе... Прикольно.
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