В США забеспокоились популярности виртуальных девушек

Предприимчивые программисты давно поняли, что от реальных дам одни проблемы и нашли элегантный выход из ситуации. Создали сервис на основе обучающегося искусственного интеллекта и принялись рубить бабло на таких же разочаровавшихся мужчинах.

Всего за $9.99 в месяц можно найти себе виртуальную подружку, которая не только будет общаться с тобой голосом, но и, изучив все, что тебе нравится, будет максимально подстраиваться под все твои хотелки, да еще и бонусом фото пикантные присылать.