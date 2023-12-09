В США забеспокоились популярности виртуальных девушек

Пока американки искали себя, пытаясь понять какого они пола, борясь за всевозможные права и избавляясь от обязанностей, их место в сердцах мужчин потихоньку начали забирать девушки-ИИ.
Предприимчивые программисты давно поняли, что от реальных дам одни проблемы и нашли элегантный выход из ситуации. Создали сервис на основе обучающегося искусственного интеллекта и принялись рубить бабло на таких же разочаровавшихся мужчинах.
Всего за $9.99 в месяц можно найти себе виртуальную подружку, которая не только будет общаться с тобой голосом, но и, изучив все, что тебе нравится, будет максимально подстраиваться под все твои хотелки, да еще и бонусом фото пикантные присылать.
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На CNN уже бьют тревогу, отмечая, что многие пользователи уже считают, что виртуальная женщина это лучшее, что с ними в жизни случалось. Так что в штатах сейчас тихая эпидемия одиночества у целого поколения молодых мужчин.
Профессор Либерти Виттерт из Вашингтонского университета в Сент-Луисе считает, что эта "эпидемия" имеет серьезные последствия для будущего Америки. Поколение мужчин, прошедших через идеальных "виртуальных подруг" в реальной жизни просто не смогут найти себе пару.
Ну а девушки не отчаиваются и оцифровывают себя, выяснилось, что это весьма прибыльный бизнес.
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Вот вам пример, девушка по имени Кэрин Марджори запустила ИИ-бота по имени Кэрин, и менее чем за неделю набрала более 1000 пользователей (то есть настоящих парней) и список ожидания насчитывает более 15 000 человек. Она заработала 71 610 долларов после одной недели бета-тестирования "виртуальной подружки".
Ну что же, пожелаем американцам полностью перебраться в виртуальное пространство. Главное в этом деле - не останавливаться на достигнутом.
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