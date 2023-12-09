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В США забеспокоились популярности виртуальных девушек

В США забеспокоились популярности виртуальных девушек

Автор:
09 декабря 2023 10:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ИИ   США   девушки   отношения   парни   чат-боты   
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Пока американки искали себя, пытаясь понять какого они пола, борясь за всевозможные права и избавляясь от обязанностей, их место в сердцах мужчин потихоньку начали забирать девушки-ИИ.

Предприимчивые программисты давно поняли, что от реальных дам одни проблемы и нашли элегантный выход из ситуации. Создали сервис на основе обучающегося искусственного интеллекта и принялись рубить бабло на таких же разочаровавшихся мужчинах.


Всего за $9.99 в месяц можно найти себе виртуальную подружку, которая не только будет общаться с тобой голосом, но и, изучив все, что тебе нравится, будет максимально подстраиваться под все твои хотелки, да еще и бонусом фото пикантные присылать.


На CNN уже бьют тревогу, отмечая, что многие пользователи уже считают, что виртуальная женщина это лучшее, что с ними в жизни случалось. Так что в штатах сейчас тихая эпидемия одиночества у целого поколения молодых мужчин.

Профессор Либерти Виттерт из Вашингтонского университета в Сент-Луисе считает, что эта "эпидемия" имеет серьезные последствия для будущего Америки. Поколение мужчин, прошедших через идеальных "виртуальных подруг" в реальной жизни просто не смогут найти себе пару.


Ну а девушки не отчаиваются и оцифровывают себя, выяснилось, что это весьма прибыльный бизнес.


Вот вам пример, девушка по имени Кэрин Марджори запустила ИИ-бота по имени Кэрин, и менее чем за неделю набрала более 1000 пользователей (то есть настоящих парней) и список ожидания насчитывает более 15 000 человек. Она заработала 71 610 долларов после одной недели бета-тестирования "виртуальной подружки".


Ну что же, пожелаем американцам полностью перебраться в виртуальное пространство. Главное в этом деле - не останавливаться на достигнутом.

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Метки: ИИ   США   девушки   отношения   парни   чат-боты   
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1  комментарий
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SolomonA Полчаса назад
Может виртуальные девушки сподвигнут реальных поменьше трахать мозг?
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