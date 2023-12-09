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80 тысяч рублей за ночь на теплой стоянке: Екатеринбург накрыли сильные морозы

80 тысяч рублей за ночь на теплой стоянке: Екатеринбург накрыли сильные морозы

Автор:
09 декабря 2023 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: ТРЦ Академический   автомобилисты   екатеринбург   морозы   парковка   теплая парковка   
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Чего уж греха таить, в России зимой обычно холодно, но иногда бывает ну очень холодно.

В Екатеринбурге сейчас, если верить Яндексу, - 26, ночью было -35. В такие морозы автомобилистам, без теплых гаражей и автостоянок очень грустно. Ну а чтобы жизнь стала еще более мрачной, торгово-развлекательный центр "Академический" поднял стоимость ночной парковки в 200 раз.

До начала морозов в торговом центре можно было оставить машину на три часа бесплатно, а если за три часа посетители не успевали совершить покупки и превышали временной лимит, взималась оплата 50 рублей в час с первой минуты въезда, таким образом, оставить машину на ночные восемь часов стоило 400 рублей.


Решение об увеличении стоимости парковки было принято в связи со значительным наплывом автомобилей. Руководство центра пообещало вернуться к прежним тарифам, как только штормовое предупреждение будет снято.

Представители ТРЦ настоятельно советуют ночами сидеть дома, а то и носу холодно будет, и кошельку грустно.




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Метки: ТРЦ Академический   автомобилисты   екатеринбург   морозы   парковка   теплая парковка   
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13  комментариев
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16k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Спрос рождает предложение
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845
дмитрий викторович 11 минут назад
Просто заградительная стоимость парковки. Что бы парковались только покупатели. Ничего удивительного, часть хитрожопых осеется, ну а кто может себе позволить оставить авто на ночь, то и не грех на таких заработать.
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50k
Элек Мек Полчаса назад
Н.Н. утром -24.
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67k
doker 41 минуту назад
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57k
zloykoyot 43 минуты назад
Ну, в принципе, нормальное решения для особо хитрожопых частей населения. Руководство ТЦ можно понять, за 4 сотни парковка в такие морозы будет забита круглосуточно машинами вовсе не покупателей.
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