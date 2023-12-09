80 тысяч рублей за ночь на теплой стоянке: Екатеринбург накрыли сильные морозы

До начала морозов в торговом центре можно было оставить машину на три часа бесплатно, а если за три часа посетители не успевали совершить покупки и превышали временной лимит, взималась оплата 50 рублей в час с первой минуты въезда, таким образом, оставить машину на ночные восемь часов стоило 400 рублей.

Решение об увеличении стоимости парковки было принято в связи со значительным наплывом автомобилей. Руководство центра пообещало вернуться к прежним тарифам, как только штормовое предупреждение будет снято.

Представители ТРЦ настоятельно советуют ночами сидеть дома, а то и носу холодно будет, и кошельку грустно.