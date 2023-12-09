80 тысяч рублей за ночь на теплой стоянке: Екатеринбург накрыли сильные морозы

Чего уж греха таить, в России зимой обычно холодно, но иногда бывает ну очень холодно.
В Екатеринбурге сейчас, если верить Яндексу, - 26, ночью было -35. В такие морозы автомобилистам, без теплых гаражей и автостоянок очень грустно. Ну а чтобы жизнь стала еще более мрачной, торгово-развлекательный центр "Академический" поднял стоимость ночной парковки в 200 раз.
До начала морозов в торговом центре можно было оставить машину на три часа бесплатно, а если за три часа посетители не успевали совершить покупки и превышали временной лимит, взималась оплата 50 рублей в час с первой минуты въезда, таким образом, оставить машину на ночные восемь часов стоило 400 рублей.
Решение об увеличении стоимости парковки было принято в связи со значительным наплывом автомобилей. Руководство центра пообещало вернуться к прежним тарифам, как только штормовое предупреждение будет снято.
Представители ТРЦ настоятельно советуют ночами сидеть дома, а то и носу холодно будет, и кошельку грустно.
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